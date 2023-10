Dia das Crianças: lojistas do comércio de Belém apostam em preços especiais para atrair vendas

Às vésperas do Dia das Crianças, comemorado no próximo 12 de outubro, as vendas de brinquedos e roupas infantis, no centro comercial de Belém, ainda não estão aquecidas. A expectativa é que o movimento seja mais intenso ao longo da semana, o que tem levado lojistas a oferecerem melhores condições de pagamentos, com maiores possibilidades de parcelas e apostarem em promoções e preços baixos para atrair a clientela.

Os esforços já foram sentidos pelos consumidores que aproveitaram a manhã de segunda-feira (09) para ir atrás dos itens. Rosângela Conde, professora de 50 anos, é de Bragança e está na capital paraense para acompanhar as festas da Quadra Nazarena. Ela conta que os preços estão mais em conta em Belém, mas não deixou de pesquisar até encontrar o valor ideal.

“Estou procurando alguns brinquedos básicos para presentear. Antes de vir para cá, uma moça, que faz ação na comunidade dela, pediu doação. Uma que é catequista, também. Então, estou procurando, fazendo uma pesquisa antes de comprar as lembrancinhas. Já fui em duas lojas e, em Bragança, os preços estão mais altos, aqui a gente consegue fazer essas doações. Pretendo gastar entre R$ 200 e R$ 300, para conseguir uma boa quantidade”, diz.

Rosangêla aproveitou a visita em Belém para procurar os melhores preços de brinquedos para o Dia das Crianças (Thiago Gomes / O Liberal)

Baixa movimentação

A baixa movimentação em vendas levou a equipe de uma loja de variedades e brinquedos, localizada na rua Quinze de Novembro, no Comércio, a mudar as condições de pagamento. O parcelamento é até cinco vezes, mas, dependendo do valor da compra, pode aumentar. Se os itens comprados são destinados a doações, os clientes contam com a possibilidade de um desconto.

O gerente da loja, Moisés Martins, afirma que a medida é para conseguir o máximo de clientes. Entretanto, em relação a anos anteriores, o público está bem mais baixo. “Não está como a gente esperava. Ano passado foi bom, esse está um pouco abaixo. As pessoas que vêm procuram por brinquedos mais baratos, como bolas, bonecas, carrinhos. Esses vendem muito. As bicicletas também saem bastante”, destaca.

Além dos preços e condições, as vendas serão realizadas até no próprio Dia das Crianças. Essa foi uma alternativa encontrada para elevar as chances de sucesso nas metas e conseguir captar os consumidores que deixaram as compras para última hora. “Vamos ficar até 13h, 14h… Então, esperamos que nesse dia também dê uma aquecida [na saída de produtos], para aproveitar”, completa Moisés.

Roupas infantis também estão com procura abaixo do esperado

A baixa movimentação na procura de presentes para o Dia das Crianças não está restrita só a brinquedos. O segmento de roupas infantis também está encontrando dificuldades. Márcia Martins, de 48 anos e dona de um estabelecimento especializado nessas peças, ressalta que as vendas foram, de fato, melhores em 2022, o que a levou agora a diminuir todos os preços que estavam disponíveis.

“A gente espera que consiga vender tudo para o Dia das Crianças, né? Estou expondo muitos vestidos e sai muito os de personagens. Eu baixei todos os preços dos vestidos. É uma oferta que estou fazendo para a data. Espero que os pais e as mães gostem e estou esperando que [a movimentação] venha a melhorar esse ano, porque no ano passado, estava bem melhor”, finaliza Márcia.