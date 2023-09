Aumento nas vendas de artigos religiosos antecede o Círio, revelam empreendedores

A união entre mãe e filha foi o combustível necessário para alimentar a chama do empreendedorismo na família de Nilza Silva, de 62 anos, que há 18 anos atua no comércio de itens religiosos. Apesar da forte fé e devoção a Nossa Senhora de Nazaré, Nilza conta que tudo mudou depois de um passeio pela Praça da República, no centro de Belém, quando, acompanhada da filha, Larissa Silva, avistou uma senhora vendendo imagens sacras.

A partir de então, mãe e filha passaram a compartilhar a paixão pelo artesanato e dedicaram tempo juntas para desenvolver as habilidades de pintura e confecção de artigos religiosos.

“Durante um passeio, quando minha filha tinha 13 anos, vimos uma senhora vendendo imagens, e isso despertou o interesse nela, então contratei aquela senhora para dar aulas para ela. Depois, comprei o material, as imagens, e a gente começou a pintar. Ela [filha] me ensinou, na verdade, a fazer com uma certa perfeição. Começamos a pintar juntas, assim como nos tornamos artesãs juntas”, relembra Nilza.

Mãe e filha começaram a pintar juntas (Thiago Gomes)

As vendas para amigos e as exposições das peças elaboradas pela família geraram uma grande demanda do público e abriram as portas para que mãe e filha montassem uma loja com artigos religiosos, seguindo o objetivo de evangelizar.

Círio aquece o comércio de artigos religiosos desde julho

Por ser uma das maiores manifestações religiosas de fé e devoção a Nossa Senhora de Nazaré, o Círio aquece o comércio de artigos religiosos desde julho, conforme relata a empreendedora. No entanto, ela ressalta que, além deste período do ano favorecer a venda desses produtos em até 15% em relação a outros meses que antecedem a festividade, o atendimento dedicado aos clientes é fundamental para manter o movimento na loja.

“Assim que terminam as férias já é possível sentir o clima do Círio, com as peregrinações e a procura por brindes para dar nas visitas à casa da Mãezinha. Já em Agosto percebemos um crescimento entre 10 a 15% em relação a meses anteriores. Logo, a gente procura dar o máximo de atenção para o cliente, carinho, dedicação, e, claro, produtos que realmente evangelizam. Atendemos um público muito devoto, então procuramos atender com todo amor e carinho”, destaca Nilza.

Apesar das celebrações do Círio acontecerem em outubro, Nilza afirma que logo após o Carnaval já começa a pensar nas coleções que serão vendidas no final do ano. As principais vendas, segundo ela, são as imagens produzidas pela família, mantas e camisas bordadas à mão.

“Nossas imagens são com pinturas a pincel, feitas com muito amor e detalhes. A gente tem um diferencial, e muitos procuram por isso. Em março, já começamos a idealizar os mantos, que são confeccionados por nós também, pois precisamos ter tempo para essa produção.”

"Aviso divino" inspirou moda fitness com santinha

Empresária há 23 anos no segmento de vestuário, Adriana do Couto, de 52 anos, se emociona ao descrever como surgiu a ideia de incluir as blusas de Nossa Senhora na sua loja de moda fitness. Segundo ela, a motivação partiu de um “aviso divino”.

“Em 2015, eu tive um sonho, no qual eu conversava com Deus e com Nossa Senhora, e perguntei o que eu poderia fazer para aumentar o faturamento da minha loja, que naquela época estava baixo. Nesse momento, uma mulher disse que eu deveria vender blusas de Nossa Senhora, então falei ‘como vou vender essas blusas se eu vendo roupa de academia?’, a resposta foi ‘só venda as blusas de Nossa Senhora’. Desde então comecei a vender e não parei mais”.

Empresária Adriana do Couto revela que faturamento na loja cresce até 70% nesse período do ano (Thiago Gomes)

Adriana revela que as vendas na loja disparam consideravelmente cerca de 30 dias antes do Círio, quando a procura aumenta em até 70%. Ela acredita que muitos dos fiéis do Estado, e até de fora do Pará, adquirem as blusas para homenagear a padroeira dos paraenses.

“A coleção começa a ser preparada desde o mês de junho, já pensando nas estampas que mais saem e já dando início na produção. Essa é a época mais feliz na nossa loja”, declara a empresária.