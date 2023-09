Extrema direita no Pará organiza 'Marcha da Família' no Dia das Crianças

Políticos de extrema direita do Pará estão convocando a população para participar de uma manifestação programada para o Dia das Crianças, 12 de outubro, denominada "Marcha da Família". O movimento, capitaneado pelo deputado federal Eder Mauro, tem como temas “Aborto Não” e “Criança Trans não Existe”.

VEJA MAIS

Os organizadores da ‘Marcha da Família’ realizam uma reunião na próxima segunda-feira (2) para definir os detalhes do evento. O objetivo é reunir cidadãos paraenses que compartilham preocupações com relação a diversos temas alinhados ao pensamento bolsonarista. De acordo com os organizadores, a manifestação busca dar voz àqueles que acreditam em valores tradicionais e desejam expressar suas opiniões de forma pacífica e democrática.

"O maior objetivo do evento é lutar pela vida, mostrar que a vida desde o útero materno importa e deve ser respeitada. Não podemos aceitar que inocentes sejam, silenciosamente, esquartejados ou tenham seus corações paralisados sem piedade. Precisamos lutar por quem ainda não tem como se defender", diz Eder Mauro.

O evento está sendo organizado em colaboração com líderes religiosos, grupos da sociedade civil e cidadãos comuns que compartilham dessas preocupações.

Os organizadores da Marcha enfatizam que o evento será pacífico e que buscam unir pessoas em um espírito de respeito ao que julgam ser os valores da família. A expectativa é que a manifestação reúna alguns participantes na capital Belém e em outras cidades do estado.

No entanto, a Marcha da Família também tem gerado controvérsias e críticas por parte de grupos que a consideram conservadora e contrária a certos direitos individuais e da família. A polarização em torno dessas questões continua a ser um tema de debate acalorado na sociedade paraense e em todo o Brasil.