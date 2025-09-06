Capa Jornal Amazônia
Lojistas de shoppings em Belém projetam alta de até 30% nas vendas no 2º semestre

Com expectativa de aumento de até 30% nas vendas, comerciantes se preparam para o Dia das Crianças, Black Friday, Natal e o movimento inédito trazido pela COP 30. Algumas lojas já avaliam contratações temporárias.

Jéssica Nascimento

O segundo semestre começou aquecido para os lojistas de shoppings em Belém. Após um mês de agosto movimentado com o Dia dos Pais, as expectativas para os próximos meses são ainda mais otimistas. Datas como o Círio de Nazaré, o Dia das Crianças, a Black Friday e o Natal, somadas ao impacto da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), estão projetando um cenário de crescimento de até 30% nas vendas em comparação ao primeiro semestre. O aumento no fluxo de turistas internacionais e a chegada antecipada de visitantes já são percebidos por quem está no dia a dia do varejo.

image (Foto: Wagner Santana)

Alta no movimento já é sentida desde agosto

Murillo Mendes, gerente de uma loja de roupas de marca em um dos principais shoppings da capital paraense, afirma que agosto já mostrou sinais de aquecimento nas vendas. 

image Murillo Mendes. (Foto: Wagner Santana)

“Esse mês dos pais deu uma aquecida bastante significativa no varejo, principalmente nos shoppings”, disse.

Segundo ele, a projeção é de um crescimento de 20% a mais no faturamento em relação ao mesmo período do ano passado, puxado tanto pelas datas comerciais como pelo aumento do fluxo de visitantes estrangeiros por causa da COP 30. 

“A gente já vê muita gente de fora, muitas pessoas da França, da Itália, principalmente dos países da África, vindo em loja já para a COP 30, visitando Belém, atrás de imóveis”, explicou.

Datas comemorativas impulsionam o setor

Além da COP 30, Murillo aponta que o Círio de Nazaré, o Dia das Crianças, a Black Friday e o Natal são os grandes momentos do segundo semestre para o comércio. 

“Nessas datas, as vendas costumam aumentar de 20% a 30%. São meses do varejo mesmo”, reforça.

A loja onde ele trabalha aposta em campanhas promocionais, como o sistema de cashback — onde o cliente recebe 10% do valor gasto para usar em compras futuras —, como forma de fidelização.

image (Foto: Wagner Santana)

Expectativa otimista: “As mais altas possíveis”

Lucíla Galucio, consultora de moda em outra loja de marca no mesmo shopping, compartilha o otimismo. 

“A gente tem notado uma melhora, um crescimento no fluxo de clientes neste 2º semestre por conta dos atrativos que a gente vai ter agora na cidade - a COP 30 etc.”, destaca.

Ela também relata que o mês de agosto trouxe resultados muito positivos. 

“Nossa loja bateu a meta, bateu além da nossa meta. Foi muito legal”, comemorou.

Com eventos como o Círio, Natal, Ano Novo e a própria conferência climática da ONU no calendário, Lucíla acredita que o crescimento nas vendas pode ultrapassar as marcas dos anos anteriores. 

image Lucíla Galucio. (Foto: Wagner Santana)

“A gente acredita e está torcendo que cada vez mais esse movimento melhore”, afirmou.

Contratações temporárias devem reforçar equipes

Enquanto algumas lojas, como a de Murillo, optaram por treinar os próprios funcionários para atender melhor o público de outros países — inclusive incentivando o aprendizado de idiomas —, outras já avaliam ampliar suas equipes para dar conta da alta demanda.

image (Foto: Wagner Santana)

“Com o fluxo de pessoas aqui dentro, a gente vai precisar de mais trabalhadores”, afirma Lucíla. 

“Acredito que a gente vai conseguir aumentar esse leque de funcionários”, sinaliza a consultora sobre possíveis contratações temporárias para os últimos meses do ano.

 

