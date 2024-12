Lojas de shopping em Belém têm movimento intenso de compras neste domingo (29) para Ano Novo

O último domingo antes do Ano Novo movimentou um shopping localizado no coração de Belém. Muitos consumidores estavam presentes em lojas de roupas no shopping localizado em um dos bairros centrais de Belém na tarde deste domingo (29.12), impulsionado pelas compras de fim de ano. O Grupo Liberal visitou o centro comercial, situado em uma das travessas mais movimentadas da capital paraense, e entrevistou pessoas em busca de presentes e itens para o Ano Novo e também lojistas sobre o movimento deste final de ano.

Para o empresário Ueliton Lima, de 48 anos, o dia foi de finalizar as compras. “Eu e minha esposa viemos comprar roupas para a festa do Ano Novo. Já compramos uma parte e estamos pesquisando o que falta. Pretendo gastar em média R$ 500 com roupas pra mim”, disse. Natural da Bahia, ele contou que chegou recentemente à capital paraense e planeja fixar residência. “Agora estou casado com uma belenense”, afirmou.

Loja de roupas no shopping visitado pelo Grupo Liberal na tarde deste domingo (29). (Imagem | Cristino Martins)

Economia e descontos atraem clientes

Os preços mais baixos comparados ao período de Natal atraíram muitos consumidores, como Carolina Amaral, estudante de Marketing de 26 anos. “Eu deixei pra cima da hora porque o movimento em dezembro estava muito grande e as lojas estavam bagunçadas. Aproveitei também os descontos de hoje. Por exemplo, roupas de R$ 120 estão saindo por R$ 80”, revelou. Carolina gastou mais de R$ 200 em roupas e ainda buscava acessórios. “As compras são pra mim. Minha mãe já comprou o que precisava”, acrescentou.

Consumidores procuram por peças para o Ano Novo neste domingo (29). (Imagem | Cristino Martins)

A psicóloga Layse Aviz, de 32 anos, também foi às compras e explicou que a chegada de recursos financeiros possibilitou as aquisições. “Foi agora que caiu o dinheiro. Juntei meu adiantamento de janeiro com o 13º salário. Gastei uma média de R$ 700”, contou. No entanto, Layse destacou os altos preços. “Peças simples estão com valores de até R$ 200. Mesmo assim, consegui encontrar opções abaixo de R$ 100”, relatou.

O olhar dos lojistas

Para os lojistas, o período é de boas expectativas, embora os efeitos da inflação sejam notórios. Robson Carvalho, líder de uma loja de roupas masculinas, afirmou que o fluxo de vendas está dentro do esperado. “Estamos vendendo bastante hoje. Roupas brancas e amarelas são as que saem mais”, destacou. Ele explicou que a loja conseguiu minimizar os efeitos do aumento de preços mantendo-se competitiva. “A inflação impactou em 4,71%, mas nossas roupas têm preços mais acessíveis que a concorrência”, disse.

Na área feminina, Manuely Cardoso, gerente de uma boutique, celebrou o movimento acima do esperado. “Geralmente os domingos são mais fracos. Graças a Deus, o movimento está muito bom. Estamos vendendo muitas roupas brancas, saídas de praia e peças com brilho”, contou. Segundo ela, vestidos custam em média R$ 120. “Os preços subiram por causa da inflação, mas mantemos uma boa relação custo-benefício”, afirmou.

Para Leny Silva, vendedora de outra loja feminina, o final do ano também trouxe demandas diversificadas. “Estamos atendendo consumidores que buscam roupas para o Ano Novo, mas também para a posse de políticos e formaturas de janeiro”, explicou. Ela ressaltou a procura por cores como branco, amarelo e verde. “Apesar do movimento ainda precisar melhorar, o branco continua em alta”, destacou. Segundo Leny, o fluxo deste final de ano é cerca de 20% menor que o do mesmo período de 2023, mas ela segue otimista para um aquecimento em 2024.