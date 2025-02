Loja de iluminação em Belém usa tecnologia, sofisticação e energia sustentável

Com uma década de atuação no mercado paraense, a 1ª Classe Eletroled se consolidou como a loja mais completa de iluminação e materiais elétricos de alto padrão em Belém. A empresa se destaca pela inovação tecnológica, variedade de produtos e compromisso com a sustentabilidade, oferecendo desde lustres sofisticados até soluções inteligentes para automação residencial. Agora, com a aproximação da COP 30, a loja intensifica suas estratégias para atender à crescente demanda por iluminação eficiente e sustentável.

Alguns produtos da loja 1ª Classe Eletroled. (Thiago Gomes/O Liberal)

Preparação para a COP 30 e a demanda crescente

A chegada da COP 30 a Belém promete movimentar diversos setores da economia, incluindo o mercado de iluminação e materiais elétricos. Para Karina Sousa, gerente da 1ª Classe Eletroled, a empresa está estrategicamente se preparando para esse momento, investindo em estoque, capacitação de equipe e campanhas promocionais.

"Estamos focados em algumas áreas principais para garantir que estejamos preparados e alinhados com as demandas do evento. Primeiramente, revisamos nosso estoque de produtos essenciais, especialmente aqueles que tendem a ser mais procurados nesse período. Estamos realizando um levantamento detalhado para assegurar que tenhamos uma ampla variedade de materiais elétricos e soluções de iluminação disponíveis para nossos clientes", explica Sousa.

Além do reforço no estoque, a equipe da loja também está passando por treinamentos intensivos para aprimorar o atendimento e apresentar as melhores soluções aos clientes. "Estamos investindo na capacitação da nossa equipe. Treinamentos estão sendo realizados para que todos estejam atualizados sobre os produtos e possam oferecer um atendimento de excelência, auxiliando os clientes na escolha das melhores soluções", acrescenta a gerente.

Clientes observando os produtos da loja. (Thiago Gomes/O Liberal)

Outro ponto essencial para a empresa é o fortalecimento da estratégia de marketing e vendas. "Estamos planejando campanhas promocionais estratégicas para atrair mais clientes e impulsionar as vendas. Com essas ações, acreditamos estar bem preparados para a COP 30 e prontos para atender nossos clientes da melhor forma possível", destaca Sousa.

A expectativa para o evento e o impacto no setor

A COP 30 trará um fluxo intenso de pessoas a Belém, movimentando a economia e impulsionando o setor de iluminação e tecnologia. Para a 1ª Classe Eletroled, a expectativa é extremamente positiva.

"Acreditamos que a COP 30 trará um aumento significativo no fluxo de clientes, tanto consumidores finais quanto empresas, que estarão em busca de soluções inovadoras em materiais elétricos e iluminação", afirma Sousa.

A loja atende eletricistas e instaladores, arquitetos e designers de interiores, especialistas que buscam iluminação diferenciada para projetos personalizados, além de outros clientes. (Thiago Gomes/O Liberal)

Ela também destaca que o evento será uma oportunidade para fortalecer a imagem da empresa no mercado. "Estamos nos preparando para oferecer um atendimento excepcional e garantir que todos encontrem exatamente o que precisam. Além disso, o evento representa uma excelente oportunidade para fortalecer relacionamentos, expandir nossa rede de contatos e consolidar nossa presença no mercado", diz.

Casas inteligentes e a busca por tecnologia e conforto

Uma das tendências que a 1ª Classe Eletroled tem acompanhado de perto é o crescimento das casas inteligentes. Segundo Karina Sousa, a procura por tecnologias de automação residencial vem aumentando em Belém.

"Sim, muitas pessoas estão investindo em tecnologia para tornar suas casas mais inteligentes e eficientes. Isso inclui a instalação de sistemas de automação residencial, como iluminação controlada por aplicativos e dispositivos de segurança conectados", relata.

Com 10 anos de experiência, a 1ª Classe Eletroled consolidou sua posição como líder no setor de iluminação de alto padrão no Pará. (Thiago Gomes/O Liberal)

Além da automação, há um aumento significativo na busca por soluções sustentáveis, como lâmpadas LED e sistemas de energia solar.

"A busca por soluções sustentáveis também tem crescido, com um aumento na procura por lâmpadas LED e sistemas de energia solar. Além disso, há uma forte tendência de adaptação dos espaços para maior conforto e funcionalidade, como a criação de áreas para home office e lazer, mostrando um interesse crescente na melhoria da qualidade de vida dentro de casa", explica.

Apesar da crescente adoção das casas inteligentes, a gerente reconhece que há desafios para a popularização dessas tecnologias.

"Muitos consumidores estão começando a se interessar por tecnologias que oferecem mais conforto, segurança e eficiência energética. Temos notado um aumento na demanda por produtos como lâmpadas inteligentes, sistemas de automação para controle de iluminação e dispositivos de segurança conectados. Empresas e profissionais da construção civil também estão acompanhando essa tendência, incorporando tecnologias em novas construções e reformas. No entanto, ainda há um caminho a percorrer para que essa modalidade se torne mais acessível e amplamente adotada", aponta.

A política de sucesso da 1ª Classe Eletroled

Com 10 anos de experiência, a 1ª Classe Eletroled consolidou sua posição como líder no setor de iluminação de alto padrão no Pará. Segundo Karina Sousa, o sucesso da empresa se baseia em cinco pilares fundamentais:

Variedade de produtos: a loja oferece desde itens básicos até soluções sofisticadas para projetos arquitetônicos. Qualidade garantida: trabalha com marcas reconhecidas no mercado para assegurar durabilidade e eficiência energética. Atendimento personalizado: a equipe está sempre preparada para oferecer suporte técnico e orientação especializada. Sustentabilidade e inovação: investe em produtos que promovem economia de energia e reduzem o impacto ambiental. Experiência do cliente: a busca contínua pela satisfação do consumidor é um dos principais diferenciais da empresa.

"Nosso compromisso é garantir que cada cliente encontre exatamente o que precisa para iluminar seus projetos com qualidade e eficiência", ressalta Sousa.

Loja atende todos os perfis de clientes

De acordo com Karina Sousa, a loja atende diversos perfis de clientes, garantindo soluções para diferentes necessidades. “Temos o consumidor final, que são pessoas que estão reformando ou construindo e precisam de materiais elétricos e iluminação”, cita a gerente.

A loja atende eletricistas e instaladores, arquitetos e designers de interiores, especialistas que buscam iluminação diferenciada para projetos personalizados, e empresas e indústrias, pois estabelecimentos comerciais e industriais necessitam de iluminação eficiente para operações.

Conforme a gerente, a loja tem como cliente também comerciantes. “São nossos clientes, pois há lojas, restaurantes e escritórios que precisam de soluções adequadas para seus ambientes”, afirma.

Além disso, instituições públicas e privadas estão na lista de perfis de clientes da 1ª Classe Eletroled. “Elas englobam escolas, universidades, hospitais e clínicas que demandam iluminação específica para diferentes espaços”, explica a gerente.

Segundo ela, “atendemos hobbistas e entusiastas de DIY (Faça Você Mesmo). São pessoas que gostam de personalizar seus ambientes com projetos de iluminação criativa.”

Para Sousa, o objetivo da loja é atender com excelência todos os perfis de clientes, garantindo que cada um encontre as melhores soluções para as necessidades.

Sustentabilidade e descarte consciente

Outro aspecto importante do trabalho da 1ª Classe Eletroled é sua preocupação com o meio ambiente. A loja realiza campanhas educativas para incentivar o descarte correto de materiais elétricos e lâmpadas.

Tainah Paz, vendedora da loja, explica como funciona a iniciativa: "A coleta seletiva funciona assim: a gente faz uma campanha educativa. Os clientes vêm, trazem o material e a gente faz o descarte correto. Porque um material elétrico tem vários tipos de componentes que não podem ser colocados no mesmo ambiente, jogado de qualquer forma".

A vendedora Tainah Paz mostra alguns produtos da loja. (Thiago Gomes/O Liberal)

O descarte correto é feito em parceria com fornecedores que possuem setores especializados para esse fim.

"A gente envia pros fornecedores que disponibilizaram pra gente um setor e a gente educa os clientes. ‘Olha, coloque o seu material que está queimado e a gente vai fazer o descarte correto’. Inclusive, até em questão das lâmpadas de vidro, porque se coloca o material no lixo comum, machuca o servidor que tá fazendo essa coleta do material. A gente faz essa reorganização, essa renovabilidade correta desse componente pra que ele não danifique o meio ambiente", explica.

A 1ª Classe Eletroled se destaca como referência em iluminação e tecnologia em Belém. Com um compromisso sólido com inovação, sustentabilidade e qualidade no atendimento, a empresa se prepara para um momento de crescimento impulsionado pela COP 30 e pela modernização das residências e empresas da cidade. Seja para projetos sofisticados ou soluções práticas para o dia a dia, a loja segue como a escolha ideal para quem busca excelência em iluminação.