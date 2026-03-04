Capa Jornal Amazônia
Livro que avalia impacto do FNO no desenvolvimento da Região Norte será lançado em Belém

Narrando a trajetória do Banco da Amazônia e sua atuação em prol do desenvolvimento da região norte, a obra será lançada nos dias 5 e 6 de março

Gabi Gutierrez
fonte

Livro vai narra a trajetória do Banco da Amazônia e sua atuação em prol do desenvolvimento da região norte (Foto: Adriana Freitas)

Belém recebe, nos dias 5 e 6 de março, o lançamento do livro “Políticas públicas e desenvolvimento da região Norte: a atuação do Banco da Amazônia”, pesquisa que avalia os impactos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) ao longo de duas décadas. A obra foi produzida pelo Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável da Universidade Federal de Viçosa (IPPDS/UFV), com financiamento do Banco da Amazônia.

O estudo reúne artigos de 15 pesquisadoras e pesquisadores e analisa os efeitos econômicos, financeiros e sociais do FNO, considerado uma das principais políticas públicas federais de financiamento regional.

Análise de emprego, renda e sustentabilidade

Coordenada pelo professor Marcelo José Braga, doutor em Economia Rural pela UFV, a pesquisa avaliou a atuação do FNO entre 2000 e 2021. O trabalho inclui diagnóstico socioeconômico da região Norte, análise dos impactos do crédito sobre emprego, renda, produtividade e diversificação produtiva, além de examinar a contribuição do fundo para a redução das desigualdades regionais e para a sustentabilidade ambiental.

Segundo o presidente do Banco da Amazônia, Luiz Lessa, foram utilizadas bases administrativas do FNO, indicadores socioeconômicos regionais e municipais, séries históricas de crédito, emprego e renda, além de dados do IBGE e metodologias quantitativas consolidadas na literatura de avaliação de políticas públicas.

A publicação está estruturada em cinco capítulos e uma seção final com recomendações e lições aprendidas. A abordagem considera dimensões como eficiência, eficácia, efetividade e retornos financeiros, sociais e econômicos da política pública.

Papel do FNO na política de desenvolvimento regional

Criado pela Constituição de 1988, o FNO integra o conjunto de fundos constitucionais voltados à redução das desigualdades regionais, ao lado do FCO e do FNE, conforme a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR). O fundo é operado pelo Banco da Amazônia sob coordenação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).

De acordo com dados do banco, em 2024 o FNO financiou mais de 35 mil empreendimentos, somando aproximadamente R$ 13,5 bilhões em recursos aplicados e alcançando 99% dos municípios da região Norte. O crédito prioriza atividades sustentáveis, inovação, geração de emprego e fortalecimento das cadeias produtivas locais.

Para Luiz Lessa, o estudo contribui para ampliar o acesso da sociedade a informações sobre os impactos das políticas de crédito na região e reforça o debate sobre desenvolvimento sustentável e inclusão produtiva.

Lançamento em dois dias

O lançamento do livro terá dois momentos em Belém.

No dia 5 de março, das 9h30 às 11h30, ocorre um evento institucional no Centro Cultural Banco da Amazônia, no bairro da Campina, com apresentação da obra a autoridades e representantes do setor produtivo.

No dia 6 de março, das 9h às 12h, será realizado o seminário “Avaliação dos impactos do FNO no desenvolvimento da Região Norte”, no auditório da Sudam, no bairro do Marco. O encontro é aberto ao público e contará com a apresentação dos resultados da pesquisa e debate sobre os impactos do fundo na economia regional.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
