Livro e filme sobre impactos da má gestão da dívida pública chegam a plataformas gratuitas

A edição ampliada e atualizada do livro “O Complô - Como o sistema financeiro e seus agentes políticos sequestraram a economia brasileira” será lançado na quinta-feira (7) pelo deputado federal constituinte Hermes Zaneti. O público terá acesso ao e-book gratuito no site da Auditoria Cidadã da Dívida. No mesmo dia, estará disponível no YouTube o premiado documentário em curta-metragem homônimo dirigido pelo cineasta Luiz Alberto Cassol.

A segunda edição do livro aborda de forma crítica a histórica gestão da dívida pública brasileira. O prefácio é escrito por Ladislau Dowbor, economista e professor titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP). Ele faz uma detalhada análise sobre os impactos do rentismo no desenvolvimento do Brasil. “Numa economia estagnada, transferir mais recursos públicos para grupos financeiros que reaplicam para obter mais juros, em vez de financiar infraestruturas, por exemplo, o que dinamizaria a economia, constitui uma apropriação indébita de recursos públicos”, diz. O outro prefácio, original da primeira edição, é escrito pelo economista e professor aposentado da Universidade de Brasília (UnB) Dercio Garcia Munhoz.

A nova versão do livro traz ainda uma criteriosa pesquisa feita pelo jornalista e Dr. Carlos Alves Müller, retratando uma teoria econômica sobre a dívida pública brasileira. O texto, afirma o pesquisador, visa fornecer aos leitores referências de autores renomados, brasileiros e estrangeiros, “que apoiam a tese de que a dívida pública brasileira tem sido gerida de uma forma que beneficia escandalosamente o Sistema Financeiro e os rentistas, em geral, em detrimento dos mais genuínos interesses nacionais”.

Segundo destaca Müller, Zaneti denuncia que esse sequestro, vigente até hoje, foi articulado durante a elaboração da Constituição Federal de 1988.

Filme pode ser visto gratuitamente

Lançado em 2023, o documentário “O Complô”, dirigido por Luiz Alberto Cassol, chega ao YouTube e é inspirado no livro de Zaneti, que expõe de forma didática os impactos da gestão da dívida pública no cotidiano dos brasileiros.

O filme será distribuído no canal do seu diretor no YouTube em três arquivos. Um deles tem acessibilidade total, com recursos como Audiodescrição, LIBRAS e legendas para surdos e ensurdecidos (LSE). As duas outras cópias são versões em português com legendas em inglês; e em inglês com legendas em português. O filme foi viabilizado com recursos de dezenas de entidades do movimento social organizado e pessoas físicas, a partir de campanha de financiamento coletivo.

De acordo com o diretor, o curta-metragem demonstra, de forma clara e objetiva, que o modelo de gestão das finanças públicas tem precarizado os serviços públicos, o emprego e a renda dos brasileiros. “É fundamental entender como o sistema financeiro e a dívida pública funcionam e como o rentismo sufoca a sociedade em todas as áreas. O filme traz todas essas questões e busca um diálogo direto com quem o assiste", afirma o cineasta Luiz Alberto Cassol.

Filme é premiado internacionalmente

A obra recebeu cinco importantes premiações no exterior: Twilight Tokyo Film Festival (mostra de fevereiro e março de 2023) para Melhor Documentário e Melhor Roteiro; 5ª temporada da Singapore International Competition para Melhor Conceito-Argumento; Big Ben International Film Festival (mostra de março e abril de 2023), para Melhor Documentário, Melhor Diretor, Melhor Pôster-Cartaz; Cult Jury Film Festival, para Melhor Curta Documentário e Melhor Direção (mostra de março e abril de 2023); e La Dolce Vita Cine Roma, para Melhor Documentário (mostra de fevereiro e março de 2023).

Novas gerações precisam estar no debate

Hermes Zaneti destaca que os dois lançamentos revigoram um debate que ele tem mantido vivo desde 1988. A ideia é fomentar os questionamentos acerca da gestão da dívida pública do Brasil, algo que, conforme defende o autor, é um problema não apenas do governo, mas de toda a população. A acessibilidade ao filme e à nova edição do livro democratizam as discussões sobre a gestão da dívida pública.

“O povo costuma achar que a dívida pública é um problema do governo. Não é verdade. A dívida pública é um problema nosso. É um problema de cada dia. E, no Brasil, em que a carga tributária é muito alta, uma das razões é porque o governo destina quase a metade do que arrecada em impostos ao pagamento de juros e encargos da dívida pública”, explica o deputado constituinte.

Ele lamenta que, 35 anos após a promulgação da Constituição Federal de 1988, ainda não foi feito um exame analítico e pericial dos atos e fatos constitutivos da dívida pública. Mas, com a disponibilização gratuita das duas obras, Zaneti espera que novas gerações compreendam e participem desse debate.

“A dívida pública é uma caixa preta: o povo que paga a conta não sabe que está pagando e não sabe para quem foram destinados esses recursos. Agora, com o filme e o livro, estamos dando condições para que as novas gerações compreendam e participem desse debate fundamental”, afirma o autor.

*Lucas Quirino (estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)