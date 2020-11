Litro do açaí fica mais caro pelo segundo mês seguido

O litro de açaí do tipo médio, o mais consumido em Belém, teve alta de 4,49% em outubro, em relação ao mês anterior, segundo levantamento do Dieese/PA divulgado nesta segunda-feira, 16. No comparativo de preços médios dos dez primeiros meses deste ano, de janeiro a outubro, o produto também apresenta alta, com reajuste de 3,44%. Não é diferente quando se estende a conta para os últimos 12 meses, com alta mais expressiva, de 6,50%, percentual acima da inflação calculada em 4,77% para o mesmo período.

Outubro foi o segundo mês consecutivo em que houve alta no preço do litro de açaí vendido em feiras livres, supermercados da capital, além de pontos de vendas espalhados pela cidade.

Em outubro de 2019, o litro do açaí do tipo médio foi comercializado em média a R$ 14,49 em Belém. Em dezembro, teve pequena variação para o alto, R$ 14,92. Em janeiro de 2020, o produto começou com alta escalada, devido à entressafra que ocorre nos meses de chuva mais intensa na Amazônia: era comercializado em média a R$ 17,01.

Em fevereiro, novo reajuste para cima, R$ 18,28; em abri, era vendido a R$ 18,38; em maio passou para R$ 18,46; em junho teve queda, sendo comercializado em média a R$ 17,85; em julho, o recuo no preço continuou, R$ 15,43.

Em agosto, o preço médio do açaí chegou ao patamar mais baixo, sendo vendido a R$ 14,63. Mas a nova escalada começou, com reajuste em setembro, vendido a R$ 14,77, e outubro, comercializado em média a R$ 15,43.

Ainda de acordo o levantamento do Dieese, o açaí do tipo grosso também apresentou alta de preço. Em outubro deste ano, teve reajuste de 4,05% em relação ao mês anterior. Nos dez primeiros meses deste ano, o produto apresenta uma alta de quase 3%. Já nos últimos 12 meses, a alta acumulada é de 10,22%, contra uma inflação de 4,77% calculada para o mesmo período. O açaí do tipo grosso estava sendo vendido em média, em outubro, a R$ 24,57.

Segundo o Dieese, a tendência para novembro é haver novas altas no preço do produto.