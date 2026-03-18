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Economia

Líder do PT diz estar montando frente pela reestatização da BR Distribuidora e refinarias

O petista afirmou que as privatizações da gestão de Bolsonaro deixam o governo do presidente Lula com poucos instrumentos para agir diante da alta nos preços dos combustíveis

Estadão Conteúdo

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (SC), afirmou que está recolhendo assinaturas para a criação de uma frente parlamentar em defesa da reestatização da BR Distribuidora e de refinarias privatizadas durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). As declarações ocorreram nesta quarta-feira, 18, em entrevista coletiva à imprensa em Brasília.

Na ocasião, Uczai disse que a conjuntura internacional com a guerra dos Estados Unidos contra o Irã causa "apreensão" na economia brasileira e de outros países.

O petista ponderou que a consequência para o Brasil é menor do que em outros países que não têm petróleo e empresas estatais como a Petrobras, mas afirmou que as privatizações da gestão de Bolsonaro deixam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com poucos instrumentos para agir diante da alta nos preços dos combustíveis.

"Eu acredito que até amanhã a gente consegue as assinaturas. Começamos ontem a colher, já tem mais de 70 assinaturas", disse Uczai, sobre a inauguração da frente parlamentar. "Vamos conseguir as 198 assinaturas. Terça-feira que vem, a gente já quer fazer o ato de instalação aqui, da frente parlamentar, com as entidades, com setores da sociedade brasileira, e fazer uma grande campanha para o governo brasileiro assumir o comando da distribuição de petróleo neste País", acrescentou.

Uczai afirmou ainda que a BR Distribuidora foi privatizada "a preço de banana" e que é preciso encontrar alternativas para reverter essas operações, como a reestatização ou a criação de uma nova companhia estatal. "Nós queremos uma solução para a reestatização da BR. Qual é o formato, qual é a engenharia, a sociedade, os intelectuais, junto com o governo federal, vão encontrar o melhor caminho", disse.

O petista também disse que a bancada do PT defende a criação de uma comissão externa para fiscalizar abusos de postos de combustíveis e de distribuidoras privadas.

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