Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Líder da oposição defende adiamento de PEC do 6x1, compensação a empresas e pagamento por hora

A declaração vem um dia após a PEC ser aprovada pela Câmara

Estadão Conteúdo
fonte

"Já é esperado que alguns pontos da reforma sejam questionados na Justiça pelas associações de magistrados", disse o secretário (Marcelo Camargo / Agência Brasil)

O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), defendeu nesta quinta-feira, 28, o adiamento, para depois das eleições, da discussão da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a jornada 6X1. Segundo ele, isso evitaria que a votação seja contaminada pelos ânimos eleitorais. Disse, porém, que o texto deve ser debatido.

"Qualquer discussão em relação à legislação que rege o trabalho no Brasil é válida, não deve ser interditada ... O governo está preocupado com o calendário eleitoral. Nós, da oposição, estamos preocupados com as próximas gerações, com o que vai acontecer com o País no dia subsequente, após o processo eleitoral", falou ele a jornalistas no Senado.

A declaração vem um dia após a PEC ser aprovada pela Câmara, inclusive, com recomendação favorável de deputados do PL. Agora, segue para o Senado.

Marinho disse que o apoio formal do PL na Câmara foi uma estratégia para "truncar o governo", mas que o assunto voltará para debate entre os senadores do partido. Ele evitou cravar se a oposição votará contra a proposta: "A bancada do PL tomou uma posição de que truncar o governo ... e, ao final, tomou a posição de votar favorável, entendendo que isso poderia gerar algum efeito do ponto de vista político. Isso foi a bancada do PL na Câmara. Nós vamos, aqui no Senado, buscar que essa discussão aconteça de forma responsável e pertinente."

Compensação e desoneração

Marinho afirmou que o Brasil deveria estar preocupado com o aumento da produtividade, mas defendeu que, caso a jornada seja reduzida, seja feita uma compensação a empresas afetadas com medidas como desoneração na folha.

"Que possamos nos debruçar sobre esse tema, levando em consideração os impactos, as consequências e as necessidades de compensações. Se você, por exemplo, diminui a jornada e mantém o salário, é justo que a sociedade não pague um preço por isso. Que haja, por exemplo, uma redução da carga tributária ou a desoneração da folha de pagamento para que o custo não seja repassado", disse o senador do PL.

O parlamentar criticou o fato de o projeto aprovado incluir, ao mesmo tempo, mudanças sobre escala e jornada de trabalho. "Temos preocupação com a questão de um governo que está tratando, no mesmo aspecto, de jornada e escala. Isso é uma sandice, uma maluquice. Demonstra o amadorismo daqueles que fizeram essa proposta", continuou.

Disse também que o problema da PEC vai além do período de 14 meses de transição, ponto criticado pelo setor produtivo: "A questão da transição é apenas um deles problemas. Elenquei a questão da inflação, a questão da adequação das empresas, a questão da complexidade, da multiplicidade do nosso mercado de trabalho."

Defesa de pagamento por hora trabalhada

Rogério Marinho defendeu, como alternativa, a PEC 12/2026, que muda a legislação trabalhista para estabelecer a hora trabalhada: "Estamos propondo que haja a flexibilidade na jornada de trabalho, que haja a livre negociação e que as pessoas possam, inclusive, serem remuneradas por hora trabalhada, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos".

A PEC 12 será usada pela oposição como uma alternativa para a PEC do fim do 6x1. O texto foi protocolado e despachado para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado nesta quinta-feira.

Marinho argumenta que a PEC do pagamento por hora trabalhada deve ter preferência por ter chegado antes ao colegiado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

6X1/JORNADA/PEC/SENADO/OPOSIÇÃO/ROGÉRIO MARINHO/PROPOSTA
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

TRABALHO

Geração de empregos no Pará lidera o setor na Região Norte no 1º quadrimestre de 2026

O estado acumulou saldo positivo de 9.531 postos de trabalho formal entre os meses de janeiro e abril

28.05.26 17h29

política

Líder da oposição defende adiamento de PEC do 6x1, compensação a empresas e pagamento por hora

A declaração vem um dia após a PEC ser aprovada pela Câmara

28.05.26 17h28

MERCADO DE TRABALHO

Demanda por trabalhadores mantém mercado resiliente, avalia IBGE

Efeitos da guerra ainda não se refletiram no mercado de trabalho

28.05.26 16h31

trabalho

Lula comemora aprovação de PEC e diz: 'Meu governo está colocando fim na 6x1'

'Com o apoio do Congresso Nacional, meu governo está colocando fim à escala 6x1 com o fim da jornada de 44 para 40 horas', disse o presidente

28.05.26 16h24

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

RANKING

Belém está entre as piores capitais para viver no Brasil e fica atrás de Manaus, Palmas e Boa Vista

Capital paraense aparece entre os últimos lugares no Índice de Progresso Social (IPS) 2026; Porto Velho tem o pior desempenho do país, enquanto Manaus lidera na região Norte

20.05.26 11h02

ECONOMIA

Voos para Salinas em julho 2026 superam preço de viagens ao Nordeste

Para quem deseja escapar ir ao município de Salinópolis, os voos comerciais aparecem como alternativa rápida quando comparada à viagem de ônibus

22.05.26 12h23

ECONOMIA

FGTS libera novo saque de R$ 8,4 bilhões; saiba quem pode receber

Os valores podem ser utilizados pelos beneficiários, inclusive, para renegociação de dívidas por meio do programa Desenrola 2.0

26.05.26 8h39

trabalho

Comissão da Câmara aprova PEC do fim da 6x1 que reduz jornada para 40 horas

A votação em plenário tem previsão ainda para esta quarta-feira

27.05.26 16h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda