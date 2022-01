Licenciamento de veículos no Pará cresce em 2021, mas carros particulares sofrem queda de 11%

Os licenciamentos de veículos no Pará tiveram um aumento de 7,73% em 2021 em relação ao ano de 2020. O destaque foram os caminhões e ônibus, que somaram um aumento de 35,15% no número de unidades licenciadas. De todas as categorias de veículos pesquisadas pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), a única que apresentou queda segundo o relatório de dezembro de 2021 da entidade foram os carros automóveis, com 11,13% menos licenciamentos do que em 2020.

Também apresentaram resultados positivos em território paraense, portanto, as categorias motocicleta (15,19%), implemento ferroviário (34,31%), veículo comercial leve (21,10%), caminhão (41,01%) e ônibus (16,46%). Apesar na queda no número de carros vendidos quando observados os dados totais de 2021, na comparação entre os meses de novembro e dezembro, o número de automóveis licenciados no Pará teve um aumento de 33,69%, tendência observada em todas as outras categorias avaliadas pela Fenabrave no Pará.

Karina Denardin, presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Pará (Sincodiv-PA), afirma que o setor enfrentou grandes desafios ocasionados pela falta de insumos, como plástico, borracha e sobretudo, os semicondutores, bem como, a falta de produtos e veículos.

Apesar de tais dificuldades, ela ressalta que o segmento de venda de veículos automotores fechou o ano de 2021 com 3,66% de crescimento em relação a 2020 no cenário nacional. No Pará, esse crescimento representou 0,79%.



“Ainda estamos vivenciando a escassez de insumos e as filas de espera por veículos continuam. Há estimativas de regularização na produção de veículos a partir do segundo semestre de 2022, portanto, devido aos fatores mencionados, a perspectiva, de acordo com a Fenabrave, está em 4,6%, um crescimento mais comedido”, afirma.

Dados nacionais

Em território nacional, o setor de veículos como um todo registrou 337.623 emplacamentos em dezembro de 2021, número 13,99% superior a novembro do mesmo ano.

Na comparação com dezembro de 2020, houve retração de pouco mais de 7%. No ano de 2021, o acumulado atingiu 3.497.077 unidades de veículos zero km comercializados, num crescimento de 10,57% sobre 2020.

“O ano de 2021 foi complexo, em diversos aspectos. Ainda vivemos uma crise global, de abastecimento de insumos e componentes na indústria, e novos desafios têm surgido para o setor, como os constantes aumentos nas taxas de juros, que vêm impactando nos financiamentos. Ainda assim, conseguimos fechar o ano de 2021 com o 12º melhor resultado, desde 1957”, afirma José Maurício Andreta Júnior, Presidente da Fenabrave, que afirma que as instituições financeiros tem sido mais seletivas na liberação de crédito por conta do aumento nas taxas de inadimplência e inflação.

Andreta lembra que o mercado tinha potencial para crescimento de 20% este ano, mas que apesar da marca não ser alcançada, muitos carros que estavam esperando componentes finais para ficarem prontos foram entregues em dezembro, o que pode aquecer o mercado neste início de 2022.