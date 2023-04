LibVenture, do Grupo Liberal, integra Dia Mundial da Criatividade 

O projeto LibVenture, do Grupo Liberal, foi um dos anfitriões da diversificada programação do Dia Mundial da Criatividade – evento que incentiva o pensamento multidisciplinar criativo nos níveis individual e de grupo -, na noite desta quinta-feira (20).

Na sede do jornal O Liberal, no bairro do Marco, em Belém, o LibVenture apresentou para o público do Dia Mundial da Criatividade o talk “Hack Experience: Estratégias de mapeamento e desenvolvimento de soluções para negócios”, com o administrador Caio Fanha, com mestrado na Austrália e na Bélgica, em gestão internacional.

Caio apresentou o Hackathon, uma ferramenta que vem sendo aplicada em empresas para aguçar a criatividade da equipe de colaboradores a fim de encontrar soluções para problemas em processos de trabalho.

Maratona de soluções

Fanha explicou que a palavra Hackathon reúne duas palavras em inglês: hack, que o senso comum relaciona com hackear, com coisas ruins, mas que tem a ver com soluções inovadoras. A segunda palavra é athon que quer dizer maratona.

“Portanto, maratona para a resolução de problemas da sociedade, de empresas, de negócios enfim”, enfatizou Fanha, que também pós-graduação em marketing, e.trabalha, em Belém, justamente em uma empresa que tem como negócio a oferta de soluções inovadoras, entre elas, a metodologia do Hackathon Corporativo.

Convidado do LibVenture, Caio Fanha colocou, em resumo, o potencial do hackathon na resolução de um problema. O processo inclui um diagnóstico dos principais problemas da empresa, envolver os colaboradores dentro de uma maratona, para por meio da metodologia, criar coletivamente um plano de ação e partir para a solução dos problemas identificados previamente.

"Às vezes, a empresa tem certa resistência de contratar consultores externos porque na hora da execução, o time de colaboradores tem dificuldade grande engajamento porque ele não fez parte do processo, em via de regra".

Caio afirmou que com o metódo, em questão, "se alia o diagnóstico com a identificação da raiz do problema, não de modo superficial, e na nossa metodologia, a gente monta times multidepartamentais, que vão focar, com as ferramentas que dispomos no processo, para chegar ao nível de soluções”.

Ele citou casos de sucessos, a partir da aplicação da dinâmica do Hackathon, como de um supermercado que estava com baixa captação de clientes e com baixa taxa de retorno dos clientes.

“Através do Hackathon, em 5 meses, conseguimos aumentar em 20% a carteira de cliente e o mais interessante, diminuímos o tempo de retorno do cliente à loja”, observou.

LIbVenture

Consultora de Inovação do Grupo Liberal, Rafaela Reis acompanhou o evento na empresa, nesta quinta-feira, e frisou o alinhamento do LibVenture com a proposta do Dia Mundial da Criatividade.

“O LibVenture é um produto de inovação do Grupo Liberal, que quer acelerar ideias, negócios e produtos. Então, a gente tem um espaço, aqui no Grupo Liberal, totalmente aberto para quem quer empreender, para quem tem entusiasmo pelo empreendedorismo e pela novação”, destacou Rafaela.

Edição atual do LibVenture segue com as inscrições abertas, gratuitas e online até o dia 24 deste mês, no site www.libventure.com. O projeto LibVenture do Grupo Liberal tem parceria com a Associação Paraense de Tecnologia e Inovação (Açaí Valley) e o próprio Dia Mundial da Criatividade Brasil.

Programação Dia Mundial da Criatividade

A programação do Dia Mundial da Criatividade, em Belém, nesta sexta-feira (21), tem um passeio de canoagem, das 7h às 10h, com saída do Complexo do Ver-o- Rio, na avenida Marechal Hermes, no bairro do Umarizal.

A ação foi batizada de "Remada do Dia Mundial da Criatividade 2023: Transbordar nos rios", e quer gerar bem-estar nos participantes e inspirar a ousadia de ideias.

Ainda, nesta sexta-feira, haverá às 9h, oficina de desenho; feira de artesanato, mostra de cinema, palestras, entre outras atividades. A programação completa pode ser conferida no site https://worldcreativityday.com/brazil/belem/home.