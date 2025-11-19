LibTalks: painel aborda periferias e impactos do clima urbano nesta quarta-feira

O Grupo Liberal realiza, nesta quarta-feira (19/11), mais uma edição do LibTalks – Cidades Sustentáveis e Resilientes, desta vez com foco nas periferias e nos impactos do clima urbano sobre esses territórios. O encontro integra a programação especial da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) e ocorre no Espaço Rômulo Maiorana, na sede do Grupo Liberal, em Belém.

A mediação fica a cargo de Ney Messias Jr., diretor de Entretenimento e Rádio Web do Grupo Liberal, que conduzirá a conversa entre diferentes perspectivas do campo acadêmico, da gestão pública e do setor da construção civil. O objetivo é aprofundar a discussão sobre desigualdades urbanas, vulnerabilidades socioambientais e caminhos para fortalecer a resiliência das cidades amazônicas.

Entre as vozes que compõem o painel está Samia Sulaiman, professora universitária, pesquisadora e coordenadora-geral de Articulação e Parcerias da Secretaria Nacional de Periferias (SNP), que deve contribuir com análises sobre políticas públicas voltadas a territórios vulneráveis e aos desafios enfrentados por populações periféricas.

A programação também conta com Maria Fernanda Lemos, doutora em urbanismo, professora da PUC-Rio e diretora do hub latino-americano da rede Urban Climate Change Research Network (UCCRN). Sua atuação traz ao debate a perspectiva das mudanças climáticas e da necessidade de adaptação das cidades diante de eventos extremos cada vez mais frequentes.

Do setor produtivo, participa Neil Aldrin de Azevedo Henriques, engenheiro civil, CEO da Vivare Engenharia e diretor de Tecnologia e Materiais de Construção do Sinduscon-PA. Ele deve abordar o papel da construção civil em soluções urbanas sustentáveis, assim como os desafios para a implementação de técnicas e materiais que contribuam para cidades mais resilientes.

O LibTalks é uma iniciativa do Grupo Liberal que reúne especialistas para discutir mobilidade urbana, sustentabilidade e desafios estruturais da Amazônia. A programação segue até sexta-feira (21/11), último dia da COP30, promovendo diálogos que buscam aproximar conhecimento técnico, gestão pública e sociedade na construção de cidades mais justas e preparadas para enfrentar as mudanças climáticas.