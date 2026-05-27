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Economia

LibTalks Amazônia: veja quem são as lideranças femininas do 5º episódio em Porto Velho

Encontro no dia 29 de maio debaterá inovação, tecnologia e bioeconomia com três líderes de Rondônia

Gabriel da Mota
fonte

Tânia Borges, Elisângela Gavino e Yara Bressan são empresárias de bioeconomia em Rondônia (Divulgação)

O LibTalks Amazônia, uma iniciativa multiplataforma do Grupo Liberal, desembarca em Porto Velho, em Rondônia, para a gravação do seu quinto episódio na próxima sexta (29). O encontro reúne cases de sucesso de empreendedorismo focados em bioeconomia na região Norte. Com transmissão pelo portal oliberal.com, o projeto é uma realização do Grupo Liberal e tem patrocínio oficial do Sicredi, com apoio estratégico do Hub.RO, da Faculdade Católica de Rondônia e do Governo do Estado de Rondônia.

A mediadora Emili Sousa, que atua como criadora de conteúdo digital e mentora de comunicação, usará sua formação internacional em Madri para guiar o debate. A discussão vai abordar estratégias, assertividade e a jornada de construção de negócios de impacto na Amazônia.

image Emili Sousa, criadora de conteúdo digital e mentora de comunicação, será a mediadora do 5º LibTalks Amazônia (Divulgação)

Esta edição do LibTalks Amazônia apresentará três expoentes do ecossistema de Rondônia. A primeira delas é Tânia Borges, advogada e CEO cofundadora da Ping., uma plataforma de gestão documental e automação de processos que atende mais de 50 empresas e instituições, somando mais de R$ 9 milhões em economia para seus clientes com fluxos digitais. 

Outra participante é Elisângela Gavino, especialista em inovação, fundadora da AgroScan e que atua no desenvolvimento do ecossistema local e nacional como analista de Comunidade na ABStartups

O painel também conta com Yara Bressan, bióloga e uma das fundadoras da Amazônia Vida Verde, startup que transforma bioativos da floresta em cosméticos e produtos naturais para a pele. 

O evento será realizado no auditório do Hub.RO, localizado na Faculdade Católica de Rondônia, com transmissão ao vivo pelo portal oliberal.com.

Protagonismo feminino na floresta

O diretor de Projetos Estratégicos do Grupo Liberal, Ney Messias Jr., explica que o foco do LibTalks Amazônia é trazer exemplos de sucesso já implantados e com resultados mensurados de cada uma das capitais do Norte, para demonstrar o valor da floresta em pé. Ney também ressalta a importância de valorizar a experiência das lideranças femininas no empreendedorismo regional, traçando um paralelo direto com as características da própria região.

"O protagonismo feminino é um dos recortes mais interessantes de todos os cases que estamos trazendo. É impressionante como a maioria é tocado, pensado e gerido por mulheres. Isso vai ao encontro da própria gênese da floresta amazônica, que é um ser feminino", reflete.

Serviço: LibTalks Amazônia – 5º episódio

  • Data: sexta, 29 de maio de 2026
  • Horário: 19h (horário de Porto Velho/RO) | 20h (horário de Belém/PA)
  • Local: auditório do Hub.RO – Faculdade Católica de Rondônia (Porto Velho)
  • Transmisssão: portal oliberal.com
  • Realização: Grupo Liberal
  • Patrocínio: Sicredi
  • Apoio: Governo do Estado de Rondônia e Faculdade Católica de Rondônia
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