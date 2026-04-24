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Economia

LibTalks Amazônia no Acre debate a importância de aliar saber tradicional e tecnológico

'Não é só uma questão do dinheiro é uma questão de sobrevivência', afirma Ita Culqui, empreendedora acreana

Valéria Nascimento
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Ita Culqui é uma empreendedora e especialista acreana, formada em pedagogia e fisioterapia, que atua na valorização dos saberes ancestrais da floresta (Marcelo Moura / Especial para O Liberal)

Na rodada desta noite de sexta-feira (24), do LibTalks Amazônia, em Rio Branco, capital do Acre, a jornalista Nélia Ruffeil conversa com convidados como Ita Culqui, que é sócia da startup Alquimia da Floresta, e atua com a medicina ancestral desde os 13 anos de idade.

Ita Culqui contou que iniciou sua trajetória acompanhando os pais nos atendimentos às comunidades, adquirindo experiência prática e profundo conhecimento tradicional ao longo dos anos. Ainda que experiente, no entanto, ela contou que segue buscando conhecimentos técnicos, para além do saber tradicional que já detém.

Recentemente, Ita fez três meses de capacitações no Sebrae no Acre, que oferta  mentorias e programas de aceleração focados em startups, com viés ambiental, de bioeconomia e impacto na região amazônica. "É realmente importante unir a ciência com a sabedoria ancestral", disse ela.

"Fiz cursos no Sebrae Acre, que consideram as áreas financeira, comercial, jurídica, certificação na Anvisa, e nós de startups precisamos aprender. Isso  tudo nos trouxe mais conhecimentos sobre como a gente poderia entrar no mercado fitoterápico de forma segura", acrescentou Culqui. 

A 'Alquimia da Floresta se dedica à produção de tônicos, óleos vegetais e medicamentos naturais baseados no saber ancestral indígena, e tem buscado se profissionalizar constantemente para avançar no mercado nacional.

Durante a conversa, o analista técnico Jorge Freitas do Sebrae Acre aproveitou as falas de Ita para destacar que as mentorias do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, têm trabalhado com   o conceito de "PIT Invertido", um termo técnico específico, para trabalhar o desenvolvimento local concentrado em inverter a lógica de planejamento top-down (de cima para baixo), focando no protagonismo local.

Na prática, explicou o analista do Sebrae, é fazer com que o planejamento comece pelas necessidades das comunidades locais e empreendedores (o "território"), em vez de ser imposto pelo nível central.

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