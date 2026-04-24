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Economia

LibTalks Amazônia começa em Rio Branco (AC) e debate serviços ambientais e inovação

Iniciativa é transmitida ao vivo, pelo canal oficial de O Liberal no YouTube e pelo portal liberal.com

Valéria Nascimento
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Evento Libtalks começou por volta das 19h, no horário local do Acre, e às 21h, no Pará, no auditório da Estácio Unimeta (Meg Martins / Especial para O Liberal)

O Grupo LIberal realiza, na noite desta sexta-feira (24) a edição itinerante do LibTalks Amazônia, em Rio Branco, capital do Acre, em mais uma rodada sobre empreendedorismo, inovação e preservação ambiental. O evento começou às 19h, no horário local do Acre, e às 21h, no Pará, no auditório da Estácio Unimeta, dentro da proposta atual de percorrer as capitais da Amazônia Legal em formato de “road trip”.

Nesta rodada, participam a presidente do Instituto de Mudanças Climáticas do Acre (IMC), Jaksilande Araújo; o analista técnico do Sebrae Acre, Jorge Freitas; e a pedagoga, fisioterapeuta e a empreendedora, Ita Culqui. A mediação é da jornalista Nélia Ruffeil. O evento tem apoio da cooperativa Sicredi.

Na plateia, estão estudantes, especialistas e representantes institucionais e organizações que atuam diretamente no fortalecimento da economia regional. E entre os conviados, Jaksilande Araújo, presidente do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais do Acre (IMC), destacou o pioneirismo do estado na implementação de atividades de conservação. Ela recordou inclusive a trajetória exemplar do seringalista e ambientalista, Chico Mendes. 

Araújo enfatizou que a experiência do Acre é baseada em um sistema de governança sólida, transparência e na participação social, consolidando o estado como referência internacional na conservação da floresta e valorização de seus povos.

Por sua vez, Ita Zuleyma dos Santos Culqui Puyanawa, mais conhecida como Ita Culqui, apresentou seu histórico de atuação como empreendedora e sócia-fundadora da Alquimia da Floresta, empresa formalizada em agosto de 2022, com uma produção que foca em produtos para imunidade, saúde hepática e fortalecimento do organismo, com estudos para conectar o conhecimento tradicional a análises laboratoriais.

Geógrafo licenciado, Jorge Freitas é um especialista em inovação com mais de duas décadas de atuação no desenvolvimento de ecossistemas empreendedores e territoriais. Atualmente, atua como Analista Técnico e gestor de inovação no Sebrae no Acre (Sebrae/AC), onde se destaca pela criação de soluções centradas no ser humano, foco em bioeconomia e transformação digital.

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