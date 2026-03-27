Lib Talks Amazônia: Desafios da produção em escala e acesso às políticas públicas

Um dos desafios da competitividade de pequenos empreendimentos que trabalham com insumos e produtos florestais, respeitando a sustentabilidade natural, é garantir a produção em escala para atender demandas do mercado. A pesquisadora da Embrapa, em Roraima, Hyana Primo, observou que fatores indispensáveis da escala.

"A escala precisa de matéria-prima suficiente para manter a produção, atenção com a embalagem, com o rótulo para atender os padrões de mercado. É preciso entender que é necessário se preocupar não só com a produção, dentro da propriedade, mas com o depois, o após, para quem se vai vender?, como vai se escoar a produção e quanto será o produto”, disse a pesquisadora.

Vinícius de Oliveira aposta em avanços no campo que passam pelo licenciamento ambiental. “Todos os atores precisam estar alinhados à exigência do licenciamento ambiental, ela é fundamental. Hoje, ninguém financia nenhum produtor sem o licenciamento ambiental, sem o cadastro ambiental rural também. Isso é a base do financiamento”, afirmou.

Ele ponderou que um ambiente favorável, soma o apoio da rede de instituições que atuam com a produção do campos, mas também com recursos para melhorar o ecossistema, Ele citou a importância dos agricultores familiares e pequenos produtores se organizarem em associações e cooperativas para conseguirem acessar linhas de crédito, para aumentar e qualificar a produção.

"A gente já tem uma produção de conhecimento relevante aqui no estado e isso permite que a gente avance”, destacou Vinícius de Oliveira, enfatizando, também, a necessidade de a informação correta chegar a quem mais precisa no campo. Nesse momento, a jornalista Layse Santos enfatizou que a rede institucional é vital para contribuir com o acesso à informação.

" A informação precisa chegar de forma fluida e estruturada para as pequenas comunidades, para que elas possam ter esse suporte, saber como acessar o financiamento. Às vezes, há linhas de financiamentos desenhadas para ela, mas ela não tem essa informação”, afirmou Layse