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Lula volta a dizer que governo não deixará preços da gasolina e diesel aumentarem por guerra

A declaração de Lula ocorre um dia depois do governo publicar uma medida provisória com uma subvenção de até R$ 0,8925 por litro de gasolina, diante de um iminente aumento nos preços pela Petrobras

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente Lula. (Foto: Agência Brasil/Marcelo Camargo)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a dizer nesta quinta-feira, 14, que o governo não vai deixar os preços da gasolina e do óleo diesel subirem por causa da guerra no Oriente Médio. Em discurso durante uma entrega do Programa Minha Casa, Minha Vida, em Camaçari (BA), Lula chamou o conflito entre os Estados Unidos e o Irã de "guerra que o Trump inventou", em referência ao presidente americano, Donald Trump.

"Vocês estão vendo a guerra do Irã, a guerra que o Trump inventou. Essa guerra está aumentando a gasolina e o óleo diesel no mundo inteiro. Aqui no Brasil, nós não vamos deixar aumentar", afirmou o presidente.

A declaração de Lula ocorre um dia depois do governo publicar uma medida provisória com uma subvenção de até R$ 0,8925 por litro de gasolina, diante de um iminente aumento nos preços pela Petrobras. Também foi anunciado novo subsídio para o diesel, de até R$ 0,3515 por litro.

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Após desgastes na aprovação do governo federal, Lula assinou na terça-feira, 12, uma Medida Provisória (MP) que zera o imposto federal sobre mercadorias importadas de até US$ 50. A cobrança começou em agosto de 2024, após a aprovação de uma lei pelo Congresso Nacional

Lula disse que não sabe falar inglês, espanhol e francês, apenas português por ser a língua da pátria em que comanda. Após o encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na semana passada, Lula passou a sofrer críticas nas redes sociais por não conseguir se comunicar em inglês durante uma entrevista coletiva de imprensa em Washington D.C.

Nesta quinta, Lula entregou 384 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida. O presidente esteve acompanhado dos ministros Miriam Belchior (Casa Civil) e Vladimir Lima (Cidades), além do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).

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