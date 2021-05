Leite fica mais barato em abril, mas apresenta alta em 2021

O preço dos alimentos que fazem parte da alimentação básica dos paraenses continua alto, incluindo do leite. O Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese) mostrou, em pesquisa divulgada nesta terça-feira (25), que o litro do leite vendido em padarias e supermercados de Belém ficou 14,19% mais caro nos últimos doze meses, desde a data em que a pandemia iniciou no Pará. A inflação estimada para o período é de 7,59%.

Por outro lado, no acumulado deste ano, entre janeiro e abril, houve queda de quase 2%. E no mês passado, o produto apresentou uma queda de 3,61% no preço, em relação ao que foi observado em março. De acordo com o Dieese, a trajetória de preço do litro de leite foi a seguinte: foi comercializado a cerca de R$ 4,44 em abril de 2020; encerrou o ano custando uma média de R$ 5,17, em dezembro; subiu para R$ 5,30 em janeiro; caiu para cerca de R$ 5,26 em março; e agora chegou a R$ 5,07 em abril. Os pesquisadores, no entanto, acreditam que a tendência para este mês de maio seja de alta no preço do produto.

Ainda segundo o órgão, no mês passado, em abril, a cesta básica de alimentos dos paraenses custou R$ 505,87, sendo que a maioria dos produtos apresentaram altas de preços.