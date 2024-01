Leilão dos Correios oferta 32 veículos no Pará; saiba como participar

Os Correios estão realizando um leilão eletrônico para a venda de 32 veículos no estado do Pará. Os lotes têm valor mínimo variando entre R$ 2.370,00 a R$ 36.203,75. Segundo os Correios, os automóveis foram usados pela empresa em atividades operacionais no Pará e a iniciativa de levá-los a leilão segue a política de renovação da frota da estatal.

VEJA MAIS

As propostas já podem ser enviadas. O período de acolhimento de propostas segue até as 9h do dia 24 de janeiro de 2024. Para isso, é necessário o acesso ao sistema eletrônico. Nesse caso, pessoas físicas ou jurídicas precisam realizar o cadastramento prévio, presencialmente, nas agências do Banco do Brasil, onde será obtida uma chave de acesso e uma senha pessoal.

Na lista de veículos disponíveis estão 30 veículos leves e 2 caminhões. Para consultar o edital e ter mais informações sobre os lotes, os interessados devem entrar no site www.licitacoes-e.com.br. Na barra de busca, localizada à direita, o cidadão deve digitar o número da licitação, 1030981.

Os interessados também podem conhecer as condições dos automóveis, antes do leilão. As visitas aos automóveis, que estão no Complexo Ananindeua – BR 316, KM 4, S/N, Coqueiro – Ananindeua-PA, ao lado do viaduto do Coqueiro, são permitidas de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 16:30h.

Outras informações poderão ser obtidas pelos telefones 3084-1771/1775.