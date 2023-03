Correios realiza leilão com mais de 60 veículos na Grande Belém; saiba como participar

Os Correios anunciaram o leilão eletrônico para venda de 64 veículos, sendo 12 carros e 52 motocicletas, na Região Metropolitana de Belém (RMB). De acordo com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a negociação segue a “política de renovação da frota da empresa”.

Para participar, pessoas físicas ou jurídicas têm até o dia 31 de março para realizar cadastro presencial nas agências do Banco do Brasil, onde será obtida uma chave de acesso e uma senha pessoal.

No site www.licitacoes-e.com.br é possível acessar o edital e consultar os lotes, basta digitar o número da licitação, 982185, na barra de busca, localizada à direita.

As visitas para avaliação dos veículos podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h, e das 14h às 16h30, no Complexo Ananindeua – BR 316, KM 4, S/N, Coqueiro – Ananindeua-PA, ao lado do viaduto do Coqueiro. Mais informações poderão ser obtidas pelos telefones (91) 3084-1771/1775.