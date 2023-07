Junho registra maior volume de passageiros de voos domésticos desde 2015, aponta Anac

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou, na última sexta-feira (21), que o mês de junho de 2023 registrou 7,2 milhões de passageiros em voos domésticos, sendo o melhor resultado registrado no setor desde 2015.

Os dados indicam uma recuperação do setor aéreo doméstico que enfrentou fortes retrações durante a pandemia de Covid-19. O volume de clientes representa um crescimento de 4,1% em relação ao mesmo período de 2019, último ano antes da pandemia.

A demanda por voos domésticos em junho deste ano foi 7,5% maior do que a registrada em junho de 2019. Já a oferta de assentos foi 11,5% superior ante o mesmo período de 2019. A companhia aérea que teve maior participação no mercado aéreo nacional foi a Latam, com 38,6% do total. Em seguida estão a Gol e a Azul, com 31,3% e 29,5% de participação, respectivamente.

Ainda de acordo com o levantamento, no setor de transporte de cargas, o mês de junho totalizou 35.200 toneladas, 4,7% a mais em relação ao último junho pré-pandêmico. No acumulado do ano, o número de viajantes no mercado doméstico chegou a 43,8 milhões, alta de 15% em relação ao 1º semestre de 2022.

Mercado Internacional

Em relação aos voos internacionais, a demanda e a oferta de assentos continuam abaixo dos índices de junho de 2019, com queda de 11,3% e 12,5%, respectivamente, na comparação com o período que antecede a pandemia.

O número de passageiros transportados foi de 1,6 milhão, 84,3% da movimentação em junho de 2019. Nos 6 primeiros meses do ano, o número de viajantes totalizou 9,7 milhões. Já no transporte de carga internacional, houve uma alta do índice em 9,5% quando comparado ao mesmo período de 2019.

*Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.