Julgamento sobre a correção do FGTS será retomado pelo STF nesta quinta; entenda

Nesta quinta-feira (27), o Supremo Tribunal Federal (STF) pode dar continuidade no julgamento que discute a correção monetária do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), com a utilização da Taxa Referencial (TR). A decisão pode beneficiar os brasileiros na atualização dos valores.

Dois votos favoráveis já foram contabilizados na primeira sessão, que ocorreu na semana passada. Os ministros Luís Roberto Barroso e André Mendonça votaram para considerar o uso da TR na hora da correção. Agora faltam os votos de oito ministros.

Proposta

O pedido foi apresentado pelo Solidariedade em 2014, para que a mudança fosse retroativa. Segundo o partido, as regras prejudicam o trabalhador.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.090 solicita que haja a correção dos valores do FGTS pela inflação. A Taxa Referencial é utilizada desde os anos 90.

Atualmente, o FGTS é de 3% ao ano, somando com a TR, com o rendimento próximo de zero. Ou seja, o valor fica abaixo da inflação, trazendo prejuízos financeiros aos trabalhadores. Por isso, a ação pede que IPCA ou INPC sejam adotados como referências.

O que muda se a correção do FGTS for aprovada

Caso a proposta seja aprovada pelo STF, qualquer beneficiário do FGTS poderá exigir a revisão do dinheiro depositado na Justiça. Segundo os advogados do Solidariedade, um estudo mostra as perdas somadas pela Taxa Referencial, no período de 1999 a 2013, chegam a 88% para cada conta.

Porém, especialistas aconselham fazer os cálculos antes de solicitar a revisão, contando com gastos de advogados, por exemplo.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)