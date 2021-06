Jovem aposta no Continue Vendendo para alavancar vendas online

O desejo de abrir uma loja de multimarcas foi o que fez Fábio Mendonça, 23, arriscar e empreender em plena pandemia. Com dificuldades de encontrar emprego, o lojista decidiu, em dezembro do ano passado, apostar seus conhecimentos adquiridos na faculdade de administração inaugurando uma loja completa de roupas e acessórios de marcas importadas voltadas para o público masculino, no bairro da Cabanagem, em Belém.

Inicialmente ele decidiu montar seu negócio com um amigo que compartilhava da mesma vontade de possuir algo próprio, porém como era um projeto novo e ainda sem grandes lucros, o sócio não conseguiu conciliar o empreendimento com o trabalho que possuía de carteira assinada.

Sozinho, hoje ele está à frente de seu pequeno comércio, superando os medos e as dificuldades encontradas diante do cenário atual de saúde pública. Fábio não desistiu de seu sonho e continuou com sua loja de roupas apostando na experiência adquirida durante a graduação. “Medo a gente sempre tem, o que não pode é deixar esse medo dominar a gente. Tem que ser audacioso para empreender. Essa não é a minha primeira experiência, já tive outra sociedade, já sei como é empreender. Dessa vez eu já fui muito mais preparado, muito mais maduro para o negócio e o fato de eu ter me formado recentemente também ajudou bastante, porque eu estava com toda a teoria fresca na cabeça e com todo o gás”, afirma o lojista.

De acordo com o empreendedor, o investimento em publicidade e vendas onlines através das redes sociais trouxe um bom resultado e foi o que o manteve durante o período de imposição do lockdown na Região Metropolitana de Belém, em que ele precisou fechar as portas de sua loja física. “Eu procurei investir na publicidade, na propaganda, foi aí que eu comecei a ver resultado. Apesar da loja ser nova e pequena começou a ter uma visibilidade muito boa e um resultado acima do esperado, porque as pessoas passaram a comprar através das redes sociais”, comenta o empreendedor.

Fábio Mendonça aposta em roupas e acessórios de marcas importadas (Akira Onuma / O Liberal)

Visionário, ele pretende viajar o Brasil para buscar conhecimento e visitar fábricas de roupas para, futuramente, implantar a sua própria confecção de moda de artigos masculinos, já que, segundo ele, é o setor do comércio que mais tem procura entre os jovens.

Além de corajoso, Fábio também é solidário. Sempre que pode promove lives nas redes sociais como uma forma de ajudar também na divulgação de outras pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades de se erguer durante a crise sanitária.

O PROJETO

O projeto “Continue Vendendo” é uma iniciativa do Grupo Liberal que busca auxiliar os negócios e comércios locais, como os de Fábio, que foram fortemente impactados com a pandemia do novo coronavírus. Essa é uma forma de incentivar os microempreendedores e apoiar os pequenos negócios locais.

Com a divulgação dos serviços e produtos do mercado estadual, compartilhando as mais novas e diversas práticas criadas por cada profissional das mais diferentes áreas, o projeto visa fomentar o comércio local fazendo girar a economia paraense.

A rede social aparece mais uma vez na história do jovem. Foi através do Instagram do jornal O Liberal que ele conheceu o projeto Continue Vendendo e resolveu se inscrever para que mais pessoas possam conhecer seu comércio, tanto fisicamente quanto virtualmente. “Como eu estou investindo nas redes sociais, eu preciso desse ‘gás’, desse impulsionamento que o projeto pode me proporcionar, não só para expor a minha loja como também alcançar o meu objetivo que é ter a minha própria marca de roupas”, projeta Fábio.

Serão divulgados os empreendedores interessados que realizarem suas inscrições até o início de junho. Elas passarão por análise e avaliação de uma série de requisitos e as que tiverem seus cadastros contemplados aparecerão nos jornais O Liberal e Amazônia e portal OLiberal.com.

SERVIÇO:

A divulgação acontecerá até o dia 30 de junho, seguindo a ordem que as inscrições forem recebidas. E as inscrições já estão acabando, vão só até junho, e podem ser realizadas através do portal OLiberal.com/continuevendendo. Até o momento, quase 900 negócios locais demonstraram interesse e se inscreveram no projeto “Continue Vendendo” e vários deles já tiveram seus empreendimentos divulgados através dos canais de comunicação do Grupo Liberal.