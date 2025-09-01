José Fernando Gomes toma posse na Agência Nacional de Mineração

O presidente da Companhia de Saneamento do Estado do Pará (Cosanpa), José Fernando de Mendonça Gomes Júnior, assinou o termo de posse para o cargo de diretor da Agência Nacional de Mineração (ANM).

“Hoje assinei o termo de posse como Diretor da Agência Nacional de Mineração. Um passo que carrego com muita responsabilidade, fé e o compromisso de servir ao Brasil com ética, dedicação e transparência”, afirmou José Fernando, nesta segunda-feira (1º).

Após ser indicado para a direção da ANM, em 16 dezembro de 2024, conforme publicação no Diário Oficial da União, o atual presidente da Cosanpa, José Fernando Gomes, passou por sabatina com os senadores, na quinta-feira (28), conforme exige o regulamento para cargos de direção em agências reguladoras, como a ANM.

Em postagem no Instagram, ele agradeceu a indicação ao presidente da República, “pelo respaldo e confiança; ao governador Helder Barbalho; e à vice-governadora, Hana Ghassan, pelo apoio que sempre recebi”, escreveu.

José Fernando também agradeceu ao ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira; ao presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, e ao senador Jader Barbalho.

José Fernando disse que recebeu uma “calorosa recepção” no primeiro dia, dos funcionários, colaboradores e dos demais diretores da ANM. “Que este novo ciclo seja de aprendizado, realizações e, acima de tudo, de serviço à sociedade”, disse.

Ele é ex-gerente de relações institucionais da Vale, de 2006 a 2021; foi presidente do Sindicato das Indústrias Minerais do Pará (Simineral) e secretário estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedeme). Desde fevereiro de 2023, ele está à frente da Cosanpa, no governo de Helder Barbalho.

Criada pela Lei n.º 13.575/2017 em substituição ao antigo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), a Agência Nacional de Mineração é responsável pela regulação e fiscalização das atividades de aproveitamento dos recursos minerais no país.