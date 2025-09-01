Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

José Fernando Gomes toma posse na Agência Nacional de Mineração

Ele assinou o termo de posse nesta segunda-feira (2), após indicação do presidente Lula

O Liberal
fonte

José Fernando de Mendonça Gomes Júnior tomou posse no cargo de diretor da Agência Nacional de Mineração (ANM) (Cosanpa / Divulgação)

O presidente da Companhia de Saneamento do Estado do Pará (Cosanpa), José Fernando de Mendonça Gomes Júnior, assinou o termo de posse para o cargo de diretor da Agência Nacional de Mineração (ANM).

“Hoje assinei o termo de posse como Diretor da Agência Nacional de Mineração. Um passo que carrego com muita responsabilidade, fé e o compromisso de servir ao Brasil com ética, dedicação e transparência”, afirmou José Fernando, nesta segunda-feira (1º).

Após ser indicado para a direção da ANM, em 16 dezembro de 2024, conforme publicação no Diário Oficial da União, o atual presidente da Cosanpa, José Fernando Gomes, passou por sabatina com os senadores, na quinta-feira (28), conforme exige o regulamento para cargos de direção em agências reguladoras, como a ANM.

Em postagem no Instagram, ele agradeceu a indicação ao presidente da República, “pelo respaldo e confiança; ao governador Helder Barbalho; e à vice-governadora, Hana Ghassan, pelo apoio que sempre recebi”, escreveu.

José Fernando também agradeceu ao ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira; ao presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, e ao senador Jader Barbalho.

José Fernando disse que recebeu uma “calorosa recepção” no primeiro dia, dos funcionários, colaboradores e dos demais diretores da ANM. “Que este novo ciclo seja de aprendizado, realizações e, acima de tudo, de serviço à sociedade”, disse.

Ele é ex-gerente de relações institucionais da Vale, de 2006 a 2021; foi presidente do Sindicato das Indústrias Minerais do Pará (Simineral) e secretário estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedeme). Desde fevereiro de 2023, ele está à frente da Cosanpa, no governo de Helder Barbalho.

Criada pela Lei n.º 13.575/2017 em substituição ao antigo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), a Agência Nacional de Mineração é responsável pela regulação e fiscalização das atividades de aproveitamento dos recursos minerais no país.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

economia

Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Economia

José Fernando Gomes toma posse na Agência Nacional de Mineração

Ele assinou o termo de posse nesta segunda-feira (2), após indicação do presidente Lula

01.09.25 20h14

Economia

Ministério das Cidades anuncia novas moradias rurais no Pará e visita obras em Santarém

Municípios contemplados são Igarapé-Miri, Mojuí dos Campos e Santarém 

01.09.25 19h02

energia elétrica

Conta de luz: veja dicas de economia de energia durante a bandeira vermelha 2

Bandeira tarifária representa um custo adicional de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos de energia elétrica

01.09.25 10h31

reconhecimento

Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025 tem cerimônia estadual em Belém nesta terça-feira

Evento premia mulheres empreendedoras do Pará em cinco categorias e seleciona representantes para etapas regional e nacional

01.09.25 10h14

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Economia

China compra mina no Pará e controla cerca de 60% da produção de níquel no Brasil

Compra é questionada pelo grupo turco Yıldırım Group

26.08.25 7h30

CONCURSOS ADMINISTRATIVOS

Concursos administrativos com banca definida no Brasil têm salários de até R$ 12 mil; veja lista

Seleções contemplam todos os níveis de escolaridade, com destaque para oportunidades no Pará; alguns certames oferecem mais de 9 mil vagas e salários acima dos R$ 11 mil.

25.08.25 7h15

LEILÃO

Leilão da Caixa tem imóveis em oferta no Pará e terrenos a partir de R$ 64 mil

A venda pública ocorre em 1º de setembro, exclusivamente online; confira as oportunidades

27.08.25 8h53

SEMANA DO CINEMA EM BELÉM

Semana do Cinema movimenta salas em Belém com ingressos a R$ 10 e descontos nos combos

Campanha nacional quer democratizar o acesso ao audiovisual e atrai público com sessões mais acessíveis e combos promocionais

28.08.25 21h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda