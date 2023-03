IPVA 2023 no Pará: terceira parcela para veículos com placa final 02 e 32 vence sexta-feira (24)

A terceira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de veículos com placa final 02 e 32 vence na sexta-feira (24). Esta data, referente à última parcela sem desconto, foi liberada aos proprietários de veículos que optaram por parcelar em até três vezes o valor do imposto, que também pôde ser pago de uma vez, seguindo a tabela de vencimento da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa).

VEJA MAIS

[[(standard.Article) IPVA 2023 em São Paulo: terceira parcela para veículos com placa final 0 vence hoje; veja onde pagar]]

O pagamento do tributo é obrigatório aos proprietários de carros, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus e motos, calculado com base na marca do veículo, seguindo o valor atual no mercado.

Contribuintes que não pagarem a taxa podem receber multa por cada dia de atraso a partir da data de vencimento do boleto. Além disso, não será possível emitir um novo licenciamento do automóvel e o veículo pode ser recolhido pelas autoridades.

Como emitir o boleto do IPVA 2023?

É necessário emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE), disponível no Portal de Serviços do site da Sefa. Em seguida, o contribuinte deve informar o Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores) e a placa do veículo.

Onde pagar o IPVA 2023?

Além da opção disponível nos aplicativos dos bancos, os proprietários também podem pagar presencialmente a taxa nas redes bancárias autorizadas pela Sefa:

Banpará;

Banco da Amazônia;

Bradesco;

Itaú;

Banco do Brasil;

Santander;

Caixa Econômica Federal.

Confira a tabela de pagamento do IPVA 2023

Calendário de pagamento do IPVA 2023 (Divulgação/Sefa)

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da Coordenadora do Núcleo de Política, Keila Ferreira)