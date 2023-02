IPVA em Curitiba, Paraná: qual valor e prazo de até quando paga com desconto

O calendário de quitação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2023 em Curitiba, Paraná, iniciou em janeiro deste ano e está disponível no site da Secretaria de Estado da Fazenda. Assim como em 2022, este ano o parcelamento pode ser feito em até 5 vezes, sem desconto. A novidade é a possibilidade de pagamento por QRCode via Pix e com cartão de crédito, em até 12 vezes, com juros.

O prazo para pagamento à vista com a bonificação de 3% encerrou durante o mês de janeiro para todos os veículos. O vencimento da 1ª e 2ª parcela do IPVA também encerrou. Para quem perdeu esses prazos e dos anos anteriores, as parcelas podem ser quitadas também no sistema da Sefaz, com acréscimo de multa e juros.

A data de vencimento é de acordo com o final da placa de cada veículo. Confira os calendários do IPVA 2023.

Final da placa - pagamento à vista (com desconto de 3%)

1 e 2 – 19/01/2023

3 e 4 – 20/01/2023

5 e 6 – 23/01/2023

7 e 8 – 24/01/2023

9 e 0 – 25/01/2023

Final da placa - pagamento parcelado (sem desconto)

1 e 2 – 19/01, 16/02, 20/03, 17/04, 18/05

3 e 4 – 20/01, 17/02, 21/03, 18/04, 19/05

5 e 6 – 23/01, 22/02, 22/03, 19/04, 22/05

7 e 8 – 24/01, 23/02, 23/03, 20/04, 23/05

9 e 0 – 25/01, 24/02, 24/03, 24/04, 24/05

Como consultar o IPVA 2023?

Para consultar o IPVA 2023 e emitir as guias para pagamento, basta acessar a página 'Sobre o IPVA' no site da Secretaria de Estado da Fazenda e preencher as informações em 'Consultar Débitos e Guias para pagar o IPVA/PR'.

Em seguida, abrirá uma nova página com informações sobre guias de pagamento e débitos anteriores.

Como pagar o IPVA 2023?

Com o Guia de Recolhimento do Estado do Paraná (GR-PR) todas as pendências do IPVA podem ser pagas nos bancos credenciados (Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob, Rendimento, Santander, Itaú e Sicredi)

todas as pendências do IPVA podem ser pagas nos (Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob, Rendimento, Santander, Itaú e Sicredi) Em agências e caixas automáticos dos bancos credenciados (exceto o Banco do Brasil) é possível realizar o pagamento apenas com o número do Renavam do veículo em mãos.

do veículo em mãos. Pagamento via PIX , pelo QRCode, disponível no GR-PR emitido

, pelo QRCode, disponível no emitido A novidade é o pagamento por cartão de crédito em até 12 vezes, com juros (mais informações)

A compensação é feita em até um dia útil após o pagamento. As dívidas ativas que estão desvinculadas do veículo, por leilões ou aquisições judiciais, também podem ser quitadas com a emissão de guia para pagamento do IPVA.

O sistema de pagamentos do IPVA 2023 é online, os contribuintes não recebem os boletos por correspondência.

Como parcelar o IPVA 2023?

O parcelamento pode ser solicitado após preencher o Renavam em 'Consultar Débitos e Guias para pagar o IPVA/PR', no site da Sefaz. Outra opção é acessar o menu 'Serviços' > 'Parcelamento IPVA' > 'Parcelar po Renavam' ou 'Parcelar Dívida Ativa'.

É possível parcelar os débitos anteriores ao atual e realizar o pagamento das parcelas nos bancos credenciados de acordo com o mês de vencimento.

Desconto do Nota Paraná no IPVA 2023

Os contribuintes que fizeram a solicitação para usar os créditos do Nota Paraná no pagamento do IPVA 2023, irão receber a cobrança do imposto com o valor já descontado.

O que é o IPVA?

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é pago anualmente por quem possui algum veículo automotor. O imposto é arrecadado pelo governo estadual para uso fiscal e é calculado em cima do valor do veículo, cada estado define o valor da alíquota, número de parcelas, prazos e formas de pagamento. A quitação do IPVA é obrigatória para emitir o Certificado de Licenciamento Anual (CRLV) do veículo.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)