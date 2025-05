Investimentos em áreas industriais e novos polos fortalecem a economia no Pará, diz Codec

O avanço de projetos voltados à instalação de áreas industriais tem ganhado destaque na estratégia de desenvolvimento econômico do Pará. Entre as principais iniciativas em andamento está o Condomínio Industrial de Castanhal, o primeiro do tipo no Norte do Brasil, resultado de uma parceria entre a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) e a prefeitura do município.

O projeto busca consolidar Castanhal como um polo industrial estratégico, atraindo investimentos, gerando empregos e promovendo inclusão social. A proposta também prevê ações voltadas à qualificação da mão de obra local, por meio de parcerias com instituições do Sistema Fiepa, fortalecendo a infraestrutura e a base produtiva da região. O projeto executivo já foi concluído e atualmente está em fase de licenciamento ambiental. As obras começarão após essa etapa.

Modelo inovador e infraestrutura completa

Na primeira fase do Condomínio Industrial de Castanhal, segundo a Codec, serão disponibilizados 113 lotes em uma área de 143 hectares, com preços subsidiados para empresas de diversos setores. O modelo é considerado inovador pela Companhia, por oferecer um novo formato de negócio tanto para investidores locais quanto estrangeiros.

As Áreas Econômicas Incentivadas contam com infraestrutura completa: energia elétrica, vias pavimentadas, iluminação pública, estações de tratamento de água e esgoto, além de edificações de apoio. Essas áreas são planejadas para atender às necessidades das empresas e, ao mesmo tempo, contribuir com o desenvolvimento urbano e social das regiões onde estão inseridas, gerando impactos positivos especialmente para a juventude e trabalhadores em busca de qualificação e inserção no mercado.

Projeto do Condomínio Industrial /Legenda (Divulgação/Codec) Projeto do Condomínio Industrial /Legenda (Divulgação/Codec)

VEJA MAIS

Outras frentes em expansão no estado

Além do empreendimento em Castanhal, estão em desenvolvimento os Distritos Industriais de Breves e Santarém e a Zona de Processamento de Exportações (ZPE) de Barcarena. A Codec também presta apoio técnico a polos municipais em Parauapebas, Canaã dos Carajás e Paragominas, sob responsabilidade das prefeituras locais. Esses projetos buscam viabilizar a instalação de empresas em regiões estratégicas do estado, acompanhando a expansão da infraestrutura de transporte nos últimos anos e ampliando as possibilidades de crescimento das cadeias produtivas locais.

Objetivos e fundamentos das áreas incentivadas

Essas áreas são zonas previamente definidas com benefícios direcionados à instalação de empreendimentos produtivos, respeitando as características sociais, ambientais e econômicas de cada localidade. Segundo a Codec, a criação das Áreas Econômicas Incentivadas visa descentralizar o crescimento, estimular cadeias produtivas regionais e garantir que os efeitos do desenvolvimento cheguem à população.

O processo de implantação envolve estudos técnicos de viabilidade, incluindo análises sobre vocações produtivas locais, logística, aspectos ambientais e fundiários, além de escuta com a sociedade. Para o diretor de Estratégia e Relações Institucionais da Codec, Pádua Rodrigues, essas áreas oferecem uma base estruturada para as empresas, com mais segurança jurídica, acesso facilitado a serviços e conexão com cadeias produtivas já existentes.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia