Investimento de quase R$ 50 milhões do Ministério das Cidades beneficiará 53 comunidades no Pará

O Pará recebeu quase R$ 50 milhões em investimentos para obras de abastecimento de água para comunidades tradicionais do Estado. Os recursos provêm do Ministério das Cidades e as assinaturas de contratações foram efetivadas pelo titular da pasta, o ministro Jader Filho, durante agenda em Belém, pelo governador do Pará, Helder Barbalho, e a vice Hana Ghassan, e por parlamentares paraenses, nesta segunda-feira (16), no Palácio do Governo.

O montante de R$ 49.723.435,74, viabilizado pela Caixa Econômica, vai beneficiar 3.128 famílias de 53 comunidades de áreas rurais de 17 municípios do oeste paraense --- que são afetados com a estiagem ---, além do Marajó. As obras serão executadas pela Secretaria de Estado das Cidades e Integração Regional (SECIR), para atender as demandas dos seguintes municípios: Alenquer, Almeirim, Aveiro, Santarém, Terra Santa, Belterra, Itaituba, Juruti, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha e Rurópolis, na região Oeste, e Breves, Curralinho e Salvaterra, no Arquipélago do Marajó.

Os projetos consistem na instalação de 67 microssistemas de captação subterrânea, por meio de poços com bombas submersas, que seguirão o processo adequado de tratamento e conforme as necessidades locais. Alguns terão rede de abastecimento e ligações domiciliares, enquanto outros adotarão um modelo mais simples, com chafarizes.Também serão instalados painéis solares para tornar o processo de abastecimento efetivo.

Mais projetos devem chegar ao Estado

Jader Filho adiantou que, no próximo ano, o Governo Federal pretende abrir uma nova seleção do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Até o momento, o Pará já recebeu o total de R$ 2,7 bilhões em investimentos para obras de infraestrutura, incluindo os recursos que serão administrados pela gestão estadual para os projetos de abastecimento.

“Hoje é o início de uma concretização, de uma parceria importante de obras que vão transformar os nossos municípios e vão levar infraestrutura a diversas áreas, como a questão do abastecimento de água. Isso é fruto da parceria do governo federal com o governo do Estado, para que a gente possa levar água às famílias que precisam ter esse bem que é tão importante para a saúde de todos nós”, discursou o ministro. Para Marabá, o titular de Cidades afirmou que serão destinados mais de R$ 100 milhões para resolver o problema hídrico da região.

Helder Barbalho pontuou a dificuldade de abastecimento em algumas regiões e reconheceu a importância desses projetos para solucionar esse problema que afeta a vida de vários paraenses.

“Essas regiões são estrategicamente escolhidas por serem historicamente afetadas com isolamento e estiagem, o que provoca problemas com o abastecimento de água. Essas iniciativas têm impacto direto na vida das pessoas e nos provoca a tomar ações para solucioná-las. Ainda vivemos problemas de abastecimento de água em quase 40% do território paraense, que é algo que já estamos trabalhando e estamos antecipando, com a parceria do Ministério das Cidades, a adoção dessa estratégia para sanar este problema”, concluiu o governador.