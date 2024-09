Jader Filho vem a Belém assinar contrato de quase R$ 50 milhões para abastecimento de água no Pará

O ministro das Cidades, Jader Filho, cumpre agenda na capital paraense nesta segunda-feira (16). Serão assinadas as contratações de obras de abastecimento de água em áreas rurais que somam quase R$50 milhões. Além do Ministério das Cidades, a agenda contará com a presença do Governo do Estado do Pará, Helder Barbalho.

Os investimentos irão beneficiar 17 municípios do Estado, com investimentos que ultrapassam R$ 49,5 milhões. A assinatura dos contratos vai ocorrer às 14h, no Palácio do Governo, Avenida Brigadeiro Protásio.

Investimentos em Santarém

Na última sexta (13), o ministro Jader Filho assinou a contratação de mais de 500 moradias do Programa Minha Casa, Minha Vida em Santarém, oeste paraense.

Além da contratação das moradias, o ministro das Cidades anunciou a implantação de sistemas de abastecimento em comunidades da região. Os investimentos anunciados ultrapassam a marca de R$ 92 milhões.

A implantação do sistema de abastecimento de água vai ocorrer em 7 cidades rurais da região. São elas: São João Pereira, Aracuri, Santa Rosa, São José, Poço das Antas, Jacaré e Jacarezinho.

No mesmo dia, o Ministério das Cidades reforçou ainda outros investimentos feitos pela pasta para Santarém,como a compra de 40 ônibus elétricos e a construção da ponte que liga o bairro Mapiri ao bairro Maracanã, incluindo a pavimentação da área com calçadas.