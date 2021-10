Ações do Facebook na Bolsa despencaram mais de 5% após instabilidade do aplicativo

Na tarde desta segunda-feira (4), após três horas de instabilidade nos aplicativos do WhatsApp e Instagram, as ações do Facebook caíram mais de 5,6% na bolsa de valores de Nova York. As informações são do Estadão.

Na Nasdaq, índice em que a empresa é listada, a queda havia sido de 2,3%, o S&P 500 recuava 1,43% e o Dow Jones cedia 1,05%. De acordo com o site Downdetector, as queixas dos usuários começaram por volta das 12h30

Em nota, a empresa diz que estão “cientes de que as pessoas estão tendo dificuldade para acessar nossos aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para que tudo volte ao normal o quanto antes”.