INSS: Quem ainda vai receber o 13° e quando será o pagamento?

A partir do dia 25 de novembro, aposentados e pensionistas do INSS irão receber o 13º em parcela única. A medida só é válida para quem conquistou o benefício previdenciário a partir de junho de 2024. Pessoas que já recebiam o 13º salário antes deste mês, tiveram o depósito do 13º efetuado entre abril e maio deste ano. A antecipação ocorre desde 2020.

O 13º salário será pago aos aposentados que se aposentaram entre junho e outubro deste ano. O depósito será feito de forma gradual, começando pelos aposentados que têm direito ao valor de um salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.412. A partir de 2 de dezembro, o pagamento será feito para quem tem direito a valores superiores a esse. Os depósitos serão concluídos até o dia 6 de dezembro.

Para os beneficiários que se enquadram nas regras para pagar o tributo há desconto no Imposto de Renda. Quem ganha até dois salários mínimos está isento devido a uma lei instituída pelo governo Lula. Benefícios por doenças graves também não pagam o imposto.

Mais de 33 milhões de beneficiários receberam o 13º salário do INSS entre abril e maio deste ano. O benefício vem sendo antecipado desde 2020, início da pandemia de covid-19 e é baseado no salário mensal da aposentadoria e a quantidade de meses em que o benefício foi depositado.

A consulta ao extrato de pagamento pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, disponível para celulares e tablets, ou acessando o site gov.br/meuinss. Para quem não tem acesso à internet, é possível verificar a liberação do 13º salário por meio do telefone 135. Será necessário informar o CPF e confirmar alguns dados com o atendente antes de realizar a consulta. O atendimento telefônico está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.