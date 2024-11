Bancos devolveram ao INSS quase R$ 8 bi em benefícios não sacados

incentivo

Estudantes que prestarem os dois dias de prova do Enem vão ganhar parcela extra do Pé-de-Meia

Os estudantes fazem neste domingo a primeira prova do Enem, que terá questões de Linguagens, Ciências Humanas e Redação. O exame continua no domingo seguinte, 10, com Matemática e Ciências da Natureza.