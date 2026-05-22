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Economia

INSS informa vazamento de dados do Dataprev com acesso de cerca de 50 mil CPFs de pessoas vivas

O órgão disse que as devidas providências foram tomadas, com envio de comunicação à Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) no prazo devido.

Estadão Conteúdo
fonte

O CPF é um dos principais documentos de identificação do brasileiro (Reprodução)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou nesta sexta-feira, 22, que houve um vazamento de dados do Dataprev no dia 22 de abril, com cerca de 50 mil CPFs de cidadãos vivos tendo sido acessados. Segundo o INSS isso corresponde a apenas 3% do total dos acessos indevidos. De acordo com o órgão, 97% dos dados vazados se referem a CPFs de pessoas já mortas.

"De acordo com informações preliminares, do total de CPFs acessados, 97% foram de cidadãos falecidos. A Dataprev apurou a ocorrência de aproximadamente 50 mil casos envolvendo individuais que não possuem registro de óbito - menos de 3% dos casos registrados. Os dados ainda estão sendo consolidados pela Dataprev", afirmou o órgão em nota.

O INSS destacou ainda que a concessão de benefícios exige uma série de documentos e etapas de comprovação. "Os empréstimos consignados, por exemplo, exigem biometria facial. A pensão por óbito exige certidão de óbito, dentre outros documentos e procedimentos".

Dessa forma, qualquer concessão de benefício possui uma série de travas de segurança. O órgão informou ainda que tem reforçado seus controles internos "a fim de oferecer maior segurança a análise de seus benefícios".

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