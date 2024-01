INSS faz mutirão para agilizar análise de benefícios assistenciais e previdenciários em Santarém

A partir deste sábado (6), os moradores de Santarém, no Pará, contarão com uma ação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O órgão vai realizar um mutirão de perícia médica na agência da cidade até o domingo (7), das 8h às 16h, com o objetivo de agilizar a análise dos benefícios assistenciais e previdenciários. Além disso, a atividade faz parte do Programa de Enfrentamento a Fila (PEFPS).

VEJA MAIS

Com a chegada do mutirão do INSS à cidade santarena, há a previsão de realizar 192 atendimentos extras de auxílio-doença e Benefício de Prestação Continuada (BPC), que serão feitos por uma equipe formada por dois peritos médicos, cinco servidores administrativos e cinco estagiários.

Para fazer agendamentos para antecipação de perícia médica, o interessado deve entrar em contato diretamente com o órgão, por meio do telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, ou pelo aplicativo Meu INSS.

No ano passado, foram feitos três mutirões desse tipo no município de Santarém. A iniciativa, realizada em várias cidades do Brasil, é uma das prioridades estratégicas do Ministério da Previdência Social e do INSS para intensificar o reconhecimento de direitos.

Serviço

Mutirão do INSS

Onde: Agência de Santarém

Quando: 6 e 7 de janeiro

Horário: Das 8h às 16h

Contato: 135