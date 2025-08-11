Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

INSS devolve mais de R$ 1 bilhão a beneficiários com descontos ilegais

Cerca de 1,6 milhão de aposentados e pensionistas já foram ressarcidos

Agência Brasil
fonte

O reembolso é custeado por uma medida provisória assinada em julho que libera R$ 3,31 bilhões para o cumprimento dos acordos judiciais (Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

Cerca de 1,6 milhão de aposentados e pensionistas que tiveram descontos ilegais em seus benefícios já receberam R$ 1,084 bilhão em ressarcimentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), segundo informações divulgadas pelo instituto nesta segunda-feira (11). Os débitos indevidos foram executados por associações entre março de 2020 e março de 2025.

O reembolso é custeado por uma medida provisória assinada em julho que libera R$ 3,31 bilhões para o cumprimento dos acordos judiciais. Por se tratar de crédito extraordinário, esses recursos estão fora da meta de resultado primário e do limite de gastos do arcabouço fiscal.

A Advocacia-Geral da União (AGU) obteve na Justiça o bloqueio de R$ 2,8 bilhões em ativos de associações, pessoas físicas e empresas investigadas no esquema de fraude no INSS. Os valores levantados com a venda desses ativos serão usados para cobrir os gastos do governo com os ressarcimentos.

VEJA MAIS 

image Câmara aprova texto-base de programa para acelerar análises de benefícios do INSS
Programa tem duração de 12 meses e possibilidade de prorrogação única

image INSS: Correios do Pará já somam mais de 87 mil atendimentos para ressarcimento de descontos ilegais
Central de Belém, Icoaraci e Abaetetuba lideram demanda pelo serviço, que vai até novembro

Pagamentos

Os ressarcimentos começaram em 24 de julho, em parcela única, com correção dos valores pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Cada aposentado ou pensionista recebe o valor diretamente na conta onde o benefício é depositado mensalmente.

Os pagamentos seguem a ordem de adesão ao acordo com o INSS: quem aderiu primeiro, recebe primeiro. A contestação dos valores pode ser feita até 14 de novembro de 2025, e a adesão permanecerá disponível mesmo após essa data.

A adesão não exige envio de documentos. O beneficiário confirma o acordo que permite o ressarcimento por via administrativa, sem necessidade de ação judicial.

Quem pode aderir?

Podem aderir aposentados e pensionistas que contestaram descontos indevidos e não receberam resposta da entidade ou associação após 15 dias úteis.

A adesão é gratuita e, antes de assinar o acordo, os beneficiários podem consultar o valor a receber. A adesão é feita exclusivamente pelos seguintes canais:

  • Aplicativo ou site Meu INSS;

  • Agências dos Correios em mais de 5 mil municípios.

A central telefônica 135 está disponível para consultas e contestações, mas não realiza adesão ao acordo.

Como aceitar o acordo pelo aplicativo Meu INSS?

  • Acesse o aplicativo Meu INSS com CPF e senha;

  • Vá até “Consultar Pedidos” e clique em “Cumprir Exigência” em cada pedido (se houver mais de um);

  • Role a tela até o último comentário, leia atentamente e, no campo “Aceito receber”, selecione “Sim”;

  • Clique em “Enviar” e aguarde o pagamento.

Ainda dá tempo de fazer a contestação?

Os canais de atendimento para consulta e contestação dos descontos feitos pelas entidades seguem abertos até 14 de novembro, prazo que pode ser prorrogado se necessário. As solicitações podem ser feitas pelo:

  • Aplicativo Meu INSS;

  • Central de atendimento 135;

  • Agências dos Correios, em mais de 5 mil unidades pelo país.

Como funciona o processo até a adesão ao acordo?

  • O beneficiário registra a contestação do desconto indevido;

  • Aguarda 15 dias úteis para resposta da entidade;

  • Se não houver resposta, o sistema libera a opção para adesão ao acordo de ressarcimento.

E quem recebeu resposta da entidade?

Nesses casos, os documentos enviados estão em análise, e o beneficiário ainda não pode aderir ao acordo. Ele será notificado e poderá, pelo aplicativo Meu INSS ou em agência dos Correios, aceitar os documentos, contestar por suspeita de falsidade ideológica ou recusar a assinatura.

Se o beneficiário contestar, a entidade será intimada a devolver os valores em até cinco dias úteis, e o caso será submetido a auditoria. Caso a devolução não ocorra, os aposentados e pensionistas serão orientados sobre as medidas judiciais cabíveis, com apoio jurídico em parceria com as Defensorias Públicas estaduais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

INSS

ressarcimentos
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Ressarcimentos

INSS devolve mais de R$ 1 bilhão a beneficiários com descontos ilegais

Cerca de 1,6 milhão de aposentados e pensionistas já foram ressarcidos

11.08.25 17h46

Negociação

Caravanas promovem negociação de débitos de energia e troca de lâmpadas

Iniciativa busca facilitar o acesso a benefícios e regularizar a situação dos consumidores junto à distribuidora

11.08.25 17h33

Menor preço

Preço dos ovos em Belém reduz até 14% no último mês

Recuo de preços antecede o próximo aumento, segundo representante do setor

11.08.25 15h21

economia

Tarifaço de Trump coloca Barcarena entre os 5 municípios mais prejudicados do país

A cidade ocupa atualmente o 4º lugar da lista, atrás apenas de Piracicaba (SP), Matão (SP) e Guaxupé (MG)

11.08.25 15h04

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Qual o valor?

Você sabe quanto custa a moeda de 50 anos do Banco Central? Confira o valor!

A unidade foi produzida em aço inoxidável e revestida de bronze

27.07.25 17h00

Moedas Raras

Tem em casa? Saiba qual é a moeda de R$ 1 que vale mais do que um carro popular

Algumas unidades podem valer entre R$ 26 mil a R$ 50 mil. Veja quais!

31.07.25 14h45

CONCURSOS DE SAÚDE

Concursos de saúde oferecem salário de até R$ 17 mil e têm mais de 3 mil vagas abertas; veja datas

Vagas para diversas especialidades estão abertas em diferentes estados; inscrições seguem até agosto e setembro, com remunerações que podem chegar a R$ 17 mil.

04.08.25 7h15

mais caro

Conta de luz: Aneel aprova alta de 3,74% nas tarifas dos consumidores do Pará

Custo com componentes financeiros foi o principal fator para a elevação, segundo a Agência

05.08.25 11h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda