Inscrições para o PSS da Semtras em Santarém encerram nesta segunda-feira(13)

Serão 79 vagas disponíveis para o Processo Seletivo Simplificado da Secretaria de Assistência Social (Semtras) no município de Santarém, no oeste do Pará. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 23h59 minutos desta segunda-feira(13), neste link.

As vagas disponíveis contemplam as áreas da assistente social - área urbana e região de rios; psicólogo; pedagogo; orientador social; cuidador; agente administrativo e sociólogo. A remuneração será de R$ 1.100, por regime de trabalho de 30 horas por semana.

O processo contará com as seguintes etapas: inscrição, análise e comprovação documental, resultado da calssificação, período para recurso e convocação dos candidatos selecionados, respectivamente.

Os candidatos selecionados estarão sob o regime de contratação temporária, com a duração de um ano, podendo ser prorrogado e/ou rescindido a critério da Administração Pública.