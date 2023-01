Informações sobre negociação com C&A não procedem, diz Renner

A Lojas Renner afirmou, nesta terça-feira (17), que as informações veiculadas na imprensa sobre a negociação de compra da operação brasileira da C&A não procedem. O anúncio foi dado em resposta ao ofício enviado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que pediu posicionamento por se tratar de fato relevante em potencial. Com informações do Valor Investe.

VEJA MAIS

“Dessa forma, entendemos que não há esclarecimentos adicionais, bem como não há que se falar em fato relevante”, completa a Lojas Renner.

Na segunda-feira (16), o presidente da C&A, Paulo Correa, declarou ao Valor que não há qualquer movimento da empresa no sentido de negociar uma possível aquisição pela Lojas Renner.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política)