Inflação impacta no valor do lanche simples em Belém; veja quanto custa o 'completo' no Ver-o-Peso

Nos últimos meses, o aumento no preço dos alimentos tem impactado diretamente no custo do lanche 'completo' (salgado e suco) vendido nas áreas comerciais de Belém, especialmente no tradicional mercado do Ver-O-Peso. Para muitos vendedores, o reajuste nos preços foi inevitável, mas o impacto no fluxo de clientes e no lucro ainda varia de acordo com o tipo de produto e a estratégia adotada. O preço de um lanche simples passou de R$ 7,00 para R$ 8,00 em média, refletindo a inflação dos alimentos e a alta nos custos de ingredientes como carne, camarão e caranguejo.

O reflexo da alta nos preços

O aumento do preço dos alimentos no Brasil não foi algo isolado e afetou o preço do 'completo' de maneira visível. Samuel David, vendedor de lanches no Ver-O-Peso, observa que o preço do seu combo de lanche (salgado e suco) subiu R$ 1,00, passando de R$ 7,00 para R$ 8,00 no último ano.

Vendedor Samuel David. (Foto: Thiago Gomes)

Para ele, a mudança não foi tão perceptível para seus clientes, que preferem qualidade ao invés de preços baixos.

“Aqui, o importante é o carinho com o cliente e a qualidade do produto. O aumento não impactou tanto, já que a gente tem uma clientela fiel”, conta Samuel.

Entretanto, outros vendedores, como Ana Cláudia Nunes, relatam que o aumento dos preços impactou diretamente no consumo. "A pessoa que comia dois salgados já passa a comer só um. Isso alterou minha demanda e consequentemente meu faturamento", explica Ana Cláudia.

Vendedora Ana Cláudia Nunes. (Foto: Thiago Gomes)

O reajuste nos preços, embora pequeno, afetou a frequência das vendas e a quantidade consumida, um reflexo claro da alta inflação nos alimentos.

Diferenças de preço e perspectivas futuras

O impacto da inflação é ainda mais visível nos lanches que utilizam ingredientes mais caros, como caranguejo, camarão e marisco.

Jhonata Santos, outro vendedor do Ver-O-Peso, explica que o combo simples, composto por um salgado de carne ou frango e suco, custa R$ 7,00, mas o salgado de caranguejo, antes vendido por R$ 5,00, subiu para R$ 8,00, com um aumento de R$ 2,00 recentemente.

“Com a alta nos preços dos ingredientes, como o caranguejo e os temperos, já estou prevendo novos aumentos nos próximos meses", diz Jhonata, que ainda observa que o lucro não cresceu significativamente. "Às vezes, os produtos chegam mais caros e a venda não compensa o custo. Isso tem impactado o meu lucro”, lamenta.

Enquanto Samuel e Ana Cláudia apontam uma certa estabilidade em relação aos seus clientes fiéis, Jhonata percebe que o aumento de preços tem gerado um pequeno impacto nas vendas.

Além disso, os reajustes futuros são praticamente inevitáveis. “O aumento dos alimentos continua, e os preços de produtos como carne e peixe, que são essenciais para os salgados, devem continuar a subir. Isso, com certeza, irá refletir no preço final do lanche”, afirma.

O efeito no lucro e a estratégia de venda

Apesar de nem todos os vendedores sentirem um impacto direto nas vendas, a situação geral não é otimista. Ana Cláudia observa que as reclamações sobre os preços são comuns, e o comportamento do consumidor mudou. “O cliente reclama muito. Alguns deixaram de comprar frequentemente, preferindo comer lanche mais de vez em quando, e isso reflete na queda de meu faturamento”, comenta a vendedora.

Por outro lado, Samuel acredita que a qualidade dos produtos é o fator que ainda mantém seus clientes. "Acho que a qualidade do produto acaba compensando o pequeno aumento. Mesmo com os preços mais altos, a gente continua vendo o mesmo público", diz ele, destacando que o valor do produto não é o único diferencial no mercado.