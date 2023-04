Indústria de Chocolates disponibilizou 440 diferentes itens para a Páscoa, com 163 lançamentos

Após a produção de mais de 10 mil toneladas de ovos e produtos de Páscoa, no ano passado – crescimento de 13% em comparação a 2021 – a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab) demonstra confiança em relação aos resultados deste ano. Em entrevista à redação integrada de O Liberal, o presidente da entidade, Ubiracy Fonseca, observa que as indústrias disponibilizaram 440 itens de chocolate para a Páscoa de 2023, entre eles 163 lançamentos.

Além da venda tradicional do varejo, o setor também aposta nas vendas online, impulsionadas durante a pandemia. “O novo perfil do consumidor prioriza a facilidade da pesquisa, conforto, rapidez na entrega e o cuidado no recebimento do produto”, diz Ubiracy. Veja a entrevista:

A indústria desse segmento gerou 7,9 mil postos de trabalho temporários por causa da Páscoa. Quanto isso representa do total de postos de trabalho gerados pelo setor?

Segundo mapeamento realizado pela consultoria KPMG, encomendado pela Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab), a data sazonal prevê a geração de 7,9 mil vagas de trabalho temporário neste ano. A pesquisa mencionada acima foi feita com dados dos associados sobre postos temporários diretos e indiretos, ou seja, contratados para atuar nas fábricas e pontos de venda para a época da Páscoa.

Vale ressaltar que esses trabalhos temporários contribuem para a economia em geral e, também, dão a oportunidade para muitas pessoas terem sua primeira experiência profissional e recolocação no mercado, com chance de efetivação, abrindo assim, as portas do mercado de trabalho. De acordo com dados da RAIS de 2021, o setor de chocolates emprega cerca de 23 mil pessoas.

"O trabalhos temporários contribuem para a economia em geral", diz Ubiracy Fonseca (Divulgação)



Quais são os itens mais comercializados pelo setor nesse período?

As indústrias oferecem um portfólio diversificado de chocolates buscando atender a todos os gostos e preferências. As empresas associadas à Entidade irão disponibilizar 440 itens de chocolate para a Páscoa de 2023, incluindo um recorde de 163 novos lançamentos, resultado de parcerias, ingredientes, formatos, sabores e combinações de produtos. Tudo para transformar a tradição de presentear amigos e familiares em uma experiência ainda mais memorável.

Como a pandemia afetou o setor?

Com a pandemia do Covid-19 todas as empresas associadas se reestruturam rapidamente e investiram ainda mais em seus canais de venda online, parcerias com marketplaces e aplicativos de entrega para venda de seus produtos, apesar do varejo tradicional e as lojas ainda serem os canais mais relevantes para a indústria, a multicanalidade veio para ficar.

O novo perfil do consumidor prioriza a facilidade da pesquisa, conforto, rapidez na entrega e o cuidado no recebimento do produto. Os consumidores têm se mostrado mais independentes e decididos, muito pela mudança de comportamento que ocorreu na pandemia. Ele hoje sabe utilizar muito bem o ponto de venda físico juntamente com o e-commerce e os serviços de delivery.

Qual a expectativa de produção para a Páscoa desse ano?

Ainda não temos os dados fechados de produção de 2023. No entanto, o setor de Chocolate produziu até o terceiro trimestre de 2022, a quantidade de 556 mil toneladas, crescimento de 9% em relação ao mesmo período de 2021. Em relação a produção de Páscoa de 2022, esse longo trabalho das indústrias registrou mais de 10 mil toneladas de ovos e produtos de Páscoa, o que demonstra um crescimento de 13% na produção quando comparado com 2021.