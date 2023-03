Atacadão: confira dicas para escolher os melhores ovos de Páscoa

A Páscoa está chegando e se tem uma coisa que não pode faltar nessa data, principalmente para a criança, é muito chocolate. Entre os mais esperados pelos pequeninos, sem dúvidas, estão os ovos de páscoa. Apesar da grande variedade de produtos que o mercado oferece, muita gente fica em dúvida sobre qual chocolate levar para casa. Pensando nisso, o Atacadão destacou algumas dicas que vão ajudar na hora de escolher os ovos de Páscoa.

O chocolate é um dos doces mais queridinhos dos brasileiros e uma das dicas para quem quer aproveitar a páscoa do melhor jeito é saber qual tipo de chocolate escolher. Afinal, o mercado oferece uma variedade enorme com opções que agradam a todos os gostos, como os chocolates ao leite, meio amargo, branco e por aí vai.

Conheça os principais tipos de chocolate:

Chocolate ao leite

Esse é o tipo mais consumido em todo o país. Conhecido como "clássico", ele é composto por 25% de cacau e 12% de leite e açucar. Além disso, ele conta com um pouco de leite em pó, o que ajuda na textura cremosa e doce do chocolate. Por ser o mais docinho de todos, acaba se tornando o mais pedido pela criançada.

Chocolate amargo

Ele é o que contém a maior concentração de cacau puro, quase 80% da fórmula, o que o deixa com um sabor mais amarguinho. A sua fórmula possui manteiga de cacau, açucar e sementes de cacau. Como não contém leite, possui uma cor mais escura. Quem ama chocolate e não se importa com doce, essa é a melhor opção na hora de escolher um ovo de páscoa. E o melhor de tudo: é nutritivo e faz muito bem para o coração.

Chocolate branco

O chocolate branco é feito basicamente com manteiga de cacau, sem adição de semente de cacau. O produto é feito com açucar e leite, o que pode deixar o seu sabor um pouco mais doce que os outros tipos. Ainda assim, possui um sabor mais suave e agradável. Ele possui uma textura cremos por conta do leite e derrete na boca.

Chocolate crocante

Além dos tipos de chocolate tradicionais, há quem opte por ovos de páscoa feitos com chocolates diferenciados, que possuem em sua fórmula ingredientes cheios de crocância, unindo sabores deliciosos com texturas incríveis.

Além dos ovos tradicionais, uma dica é investir em caixas de bombons de chocolate, que se tornaram excelentes opções para quem quer unir sabor e economia.