Inadimplência é realidade para 40,29% dos paraenses

Cerca de 2,5 milhões de paraenses estão inadimplentes e, juntos, devem mais de R$ 9,6 bilhões, com média de R$ 3,8 mil, em dívidas, para cada um. Os números são referentes ao mês de agosto de 2023, e fazem parte do Mapa da Inadimplência da Serasa, levantamento mensal que apresenta o cenário de endividamento no Brasil.

No comparativo com o mês de abril deste ano, ou seja, há quatro meses, todos os números aumentaram em agosto. Em abril passado, eram 2.489.406 milhões de pessoas inadimplentes, ou seja, 39,79% da população; agora, são 40,29% dos paraenses.

A Serasa não é um órgão governamental, como muita gente pensa, é uma empresa privada e se consolidou como uma referência em análises e informações para decisões de crédito. Em outras palavras, ela tem um banco de dados que, reunidos, definem o perfil de crédito de milhões de brasileiros. Atualmente, são feitas mais de seis milhões de consultas diárias por mais de 500 mil clientes.

Dívidas são com Bancos, Varejo e Contas Básicas (água, gás e luz)

No recorte estadual, a análise da Serasa aponta que, em agosto, as maiores dívidas no Pará se concentram em três setores: Bancos e Cartões (32,16%), Varejo (18,54%) e Utilitárias (contas de gás, água e luz) (10,80%).

Entre as faixas etárias, os maiores inadimplentes estão entre 26 e 40 anos (36,3%), seguidos pela população entre 41 e 60 anos (33,9%) e por pessoas acima de 60 anos (15,4%).

Conforme o levantamento, o número de brasileiros que não conseguem pagar as contas voltou a subir em agosto, após dois meses consecutivos em queda. Ao todo, são 71,74 milhões de inadimplentes no país. Desse total, 320 mil são novas pessoas nessa situação, em relação ao número registrado em julho.

Um dos fatores de impacto foi o crescimento de 2,97 p.p. do setor de contas utilitárias (contas de gás, água e luz) desde o início deste ano. Isso representou 24,47% das dívidas – maior valor da série histórica, divulgada pela Serasa a partir de janeiro de 2019.

A Serasa informa que dispõe de programas para contribuir para a queda da inadimplência e melhorar os dados. A empresa tem por exemplo, o programa oficial Serasa Limpa Nome, entre outros canais para negociação de débitos. Mais informações podem ser conferidas no site em www.serasa.com.br e pelas redes sociais no @‌serasa.