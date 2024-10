IGEPPS alerta segurados sobre fim do prazo para realização do Censo Previdenciário

O Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Pará (IGEPPS) está convocando mais de 12 mil segurados que ainda não compareceram às unidades de atendimento do órgão para realização do Censo Previdenciário 2024. A participação presencial é obrigatória e os beneficiários que não fizerem a atualização de dados até o dia 8 de novembro terão os pagamentos de aposentadorias ou pensões, suspensos.

Para aqueles que moram fora do Estado do Pará ou que estejam com problemas de saúde que impedem a locomoção, o IGEPPS disponibiliza o recenseamento à distância no site www.igepps.pa.gov.br.

O Censo Previdenciário está previsto na Lei Federal nº 10.887/2004, como forma de evitar pagamentos indevidos e fraudes. Também possibilita aos Institutos de Previdência melhor gestão de recursos públicos.

Até o início de outubro, mais de 33 mil beneficiários já haviam realizado a atualização cadastral na sede do IGEPPS, em Belém, e nas agências localizadas nos municípios de Abaetetuba, Altamira, Marabá e Santarém.

Prova de Vida - O policial militar da reserva Antônio Maria Gomes, de 69 anos, aproveitou o tempo livre para fazer a Prova da Vida na sede do IGEPPS, em Belém. O procedimento é obrigatório para os beneficiários que participaram do Censo Previdenciário em 2022.

“Fazer a Prova de Vida é muito importante, porque garante os nossos direitos, o nosso pagamento. E também temos mais segurança”, comentou o idoso.

Mais de 6 mil beneficiários ainda estão sendo aguardados e, assim como no Censo Previdenciário, quem não realizar a Prova de Vida está sujeito à suspensão e até cancelamento do pagamento do benefício.

O procedimento pode ser feito presencialmente nas centrais de atendimento do Instituto ou pelo aplicativo do IGEPPS. O processo é simples e fácil: basta baixar o aplicativo do IGEPPS em qualquer dispositivo móvel, criar uma senha, acessar a seção de serviços com o número do CPF, clicar no banner da Prova de Vida, fazer o reconhecimento facial, clicar em "Validar" e aguardar a mensagem de confirmação.

“Manter o sistema previdenciário atualizado garante segurança, eficiência e rapidez na análise dos processos. Por isso, o IGEPSS tem proporcionado aos beneficiários as melhores condições de acesso à atualização, seja de forma presencial ou remota”, destacou o presidente do Instituto, Giussepp Mendes.

Os beneficiários, que ainda têm dúvidas ou necessitem de orientação, podem entrar em contato com o IGEPPS pelo número 3217-7037.