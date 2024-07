Instituto de Gestão Previdenciária do Pará prorroga prazo para Censo Previdenciário

O Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS) prorrogou, até o dia 8 de novembro, o prazo para que aposentados e pensionistas realizem a atualização cadastral.

Mais de 13 mil aposentados e pensionistas, civis e militares, com benefícios concedidos até outubro de 2023 devem comparecer às unidades de atendimento do órgão. A participação presencial é obrigatória e deve ser agendada pelo portal do IGEPPS Pará.

De acordo com o IGEPPS, faltar no recadastramento pode resultar na suspensão e até cancelamento do benefício previdenciário.

“É muito importante que os aposentados e pensionistas, que ainda não fizeram a atualização de seus cadastros, o façam antes do dia 8 de novembro, término do prazo de prorrogação do censo. A partir dessa data, quem não atualizou seus dados pode ter o benefício suspenso. O censo vai trazer mais segurança e controle sobre a folha de pagamento, evitando fraudes”, explicou Giussepp Mendes, presidente do IGEPPS.

Até o fim de junho, mais de 32 mil beneficiários já haviam realizado o Censo Previdenciário na sede do IGEPPS, em Belém, e nas agências localizadas nos municípios de Abaetetuba, Altamira, Castanhal, Marabá, Santarém, Capanema e Paragominas.

Beneficiários que participaram do Censo Previdenciário de 2022 devem realizar apenas a Prova de Vida pelo aplicativo do IGEPPS, com participação obrigatória. A não realização pode levar à suspensão ou cancelamento do benefício. Até o momento, 4.249 segurados completaram o procedimento, enquanto 7.026 continuam pendentes.

Para realizar o processo é necessário baixar o aplicativo, criar uma senha, acessar a seção de serviços usando o CPF, realizar o reconhecimento facial e validar a operação.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)