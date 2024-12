Idapar reforça atuação administrativa no Pará

Há dois anos, o Instituto de Direito Administrativo do Pará (Idapar) desenvolve ações para fortalecer os profissionais da área administrativa do estado. Ao todo, cerca de 150 associados, entre professores, advogados, juízes e promotores, atuam sem fins lucrativos em atividades que congregam, difundem e procuram alternativas para uma Amazônia mais sustentável.

O Idapar está ligado ao instituto nacional da área. Marcio Moraes, presidente da associação, afirma que existe uma finalidade social além do ensino jurídico que os membros propõem. “Temos três atividades principais: congregar todos os administrativistas, difundir o conhecimento do Direito Administrativo e a sustentabilidade da Amazônia. Nosso instituto tem um recorte voltado para isso no Norte, no Pará e na Amazônia”, diz.

Como parte das comemorações de dois anos do Idapar, um anuário explicando o que foi feito ao longo desse período será lançado, “trazendo membros, currículos e apresentando o cardápio de profissionais que nós temos”. “Além disso, [vamos mostrar] todos os eventos que o Idapar participou, a plataforma de ensino que criou, e o relacionamento com a imprensa”, lista o presidente da associação.

“Nesses dois anos, a nossa principal missão foi divulgar o instituto. Nós percorremos diversos institutos federais, estaduais e municipais, onde a gente apresentou o Idapar e se colocou à disposição para parcerias, patrocinamos eventos. Todos nos acolheram muito bem e daí surgiram diversas atividades. Ainda tem muito lugar para a gente visitar”, afirma Marcio Moraes.

“Ao lado disso, nós fizemos vários encontros e eventos, e o principal deles é o Meeting: a gente vai fazer a quarta edição agora, sexta-feira [06]. É um lugar de confraternização, onde a gente divulga nossos associados, cada um deles compartilha uma informação, uma experiência e a gente vai criando uma rede de relacionamento de networking no Idapar”, detalha o presidente.

Natal solidário

Entre as ações que o instituto realiza, uma especial voltada para o natal já está com data marcada. No dia 18 de dezembro, os membros do Idapar vão fazer uma entrega de brinquedos para crianças carentes. Ano passado, uma entidade de Mosqueiro, distrito de Belém, que cuida de pessoas em vulnerabilidade, foi atendida com 71 cestas básicas, resultado de uma arrecadação de R$ 3,3 mil.

Qualquer pessoa pode doar. O foco da campanha deste ano são brinquedos, novos ou usados, em boas condições de conservação.