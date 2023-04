Ibovespa chega a 105 mil pontos enquanto dólar fica abaixo de R$ 5

A cotação do dólar caiu para R$ 4,99, na mínima do dia, nesta terça-feira (11). Às 10h45 recuou 1,22% e ficou em R$ 5,01. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, subiu 3,16% e alcançou 105.064 pontos.

Os números refletem o otimismo dos investidores com o resultado da inflação do Brasil em março. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desacelerou para 0,71%, mais do que projetado pelo mercado, e a taxa anual passou a ser a menor nos últimos dois anos.

Analistas avaliam a possibilidade também a possibilidade do Banco Central (BC) sinalizar um corte de juros. A taxa Selic está em 13,75% ao ano.

A postura de algumas autoridades monetárias têm sido alvo de críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de aliados. O declínio da inflação pode indicar um clima de menor tensão entre o governo e o BC após a próxima reunião do colegiado, marcada para 3 de maio.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)