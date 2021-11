IBGE vai realizar Teste de Homologação para o Censo Demográfico 2022 em Mosqueiro

Nesta quinta-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abre oficialmente no Pará o Teste de Homologação para o Censo Demográfico 2022. O local selecionado para o lançamento desse trabalho foi o bairro Vila, no distrito de Mosqueiro. Para tornar oficial o início da coleta domiciliar, o Instituto vai realizar um evento fechado às 10h, no auditório da Agência Distrital de Mosqueiro. Foram convidados representantes de autoridades locais, municipais e estaduais - o evento é fechado ao público.

De acordo com o IBGE, está confirmada a presença do chefe da Unidade Estadual do IBGE no Pará, Rony Helder Cordeiro, Maria Luisa da Fonseca Pimenta, da sede nacional do IBGE (RJ) e Vanessa Egla Rocha do Nascimento, Agente Distrital de Mosqueiro. São esperados ainda representantes do Governo do Estado e da Prefeitura de Belém.

Os testes, que são uma novidade, buscam verificar o desempenho dos sistemas de coleta, dos equipamentos, da abordagem ao informante e dos protocolos de prevenção à Covid-19 que serão utilizados no ano que vem, durante a operação censitária que deve cobrir os mais de 5 mil municípios brasileiros. A ideia é realizar espécies de “minicensos” para verificar se todas as etapas, procedimentos e equipamentos estão funcionando como o esperado e, se for o caso, corrigir ou aprimorar o que for necessário, muito antes do Censo Demográfico 2022, cuja coleta está prevista para o período de junho a agosto.

Mosqueiro

Cada Unidade Estadual do IBGE selecionou uma localidade para ser submetida ao teste, com reprodução de todas as etapas de um Censo Demográfico, entre elas a Pesquisa de Entorno (momento de levantamento da área a ser recenseada); a Coleta Domiciliar (momento em que os recenseadores vão a campo, de porta em porta); e a Pesquisa de Pós Enumeração (que vai até 23 de dezembro e serve para avaliar a qualidade do trabalho realizado durante a coleta nos domicílios).

No caso de Mosqueiro, feita a abertura oficial do teste, será dado início à coleta domiciliar, ainda nesta quinta. Um grupo de 13 recenseadores vai de porta em porta, para conversar com os moradores de todos os domicílios da Vila. A população já foi mobilizada ao longo das últimas semanas para receber os recenseadores e dar suas respostas sobre todos os quesitos da pesquisa.

Para o teste de Mosqueiro, a Pesquisa de Entorno - levantamento para verificar uma série de fatores que interferem da qualidade de vida da população daquela região, como acesso a paradas de ônibus, calçadas, situação das vias, entre outros - foi feita no final de outubro.