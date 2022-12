IBGE: Inflação tem alta de 0,10% na Região Metropolitana de Belém em novembro

A inflação no mês de novembro na Região metropolitana de Belém acumulou alta de 0,10%, atingindo 0,41 ponto percentual a menos que em outubro. É o que aponta a pesquisa de Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgada nesta sexta-feira (9), pelo IBGE.

Os grupos que tiveram mais alta em novembro foram Vestuário (1,14%), Alimentação e Bebidas (0,70%), Transportes (0,30%), Comunicação (0,18%), Educação (0,18%) e Habitação (0,03%). Já os que registraram queda de preços foram Despesas Pessoais (-0,23%), Saúde e Cuidados Pessoais (-1,24%) e Artigos de Residência (-1,59%).

Ainda de acordo com o IBGE, no acumulado do ano, IPCA teve alta de 4,46%, enquanto no acumulado dos últimos 12 meses atingiu a taxa de 5,46% na região de Belém.

Em todo o Brasil, o IPCA de novembro teve alta de 0,41%, 0,18 ponto percentual abaixo do resultado de outubro (0,59%). No ano, o IPCA acumula alta de 5,13% no país e, nos últimos 12 meses, de 5,90%, abaixo dos 6,47% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em novembro de 2021, a taxa havia sido de 0,95%.