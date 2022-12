Indústria tem taxa de 5,2% em outubro no Pará, aponta IBGE

De acordo com a Pesquisa Industrial Mensal, divulgada nesta sexta (9) pelo IBGE, a indústria paraense atingiu alta de 5,2% no mês de outubro de 2022, contrastando com mês de setembro, cuja variação foi de queda de -3,8%. Em outubro de 2021 passado os índices foram de -7,5% no estado.

Outubro desse ano foi o quarto mês com a maior variação durante o período de 1 ano, ficando atrás somente dos meses de fevereiro/2022 (14,0%), junho/2022 (10,2%) e novembro/2021 (6,0%). Já dentre os meses que tiveram queda no mesmo período, se destacam: maio/2022 (-13,7%), janeiro/2022 (-11,0%), outubro/2021 (-7,5%) e agosto/2022 (-5,8%).

No que se refere a variação acumulada do ano, o mês de outubro no estado do Pará ficou com -8,1%, já no acumulado dos últimos 12 meses a taxa ficou em -7,4%.

No país a variação para outubro ficou com o índice de 0,3% na indústria nacional, de setembro para outubro de 2022, na série com ajuste sazonal.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).